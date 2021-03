Американська теледіва Періс Гілтон розповіла про унікальність своєї обручки за $2 млн.

У день свого 40-річчя Періс Гілтон розповіла всьому світу, що збирається вийти заміж за свого бойфренда, підприємця і діджея Картера Реумома.

Пропозицію руки та серця Картер зробив на узбережжі одного з приватних островів, і кожен момент цього дійства був знятий на камеру. Згодом Періс опублікувала відео з освідченням у своєму Instagram.

Після заручин було відомо лише, що каблучку Картер робив на замовлення і доручив цю відповідальну справу Жану Дусі – правнуку французького ювеліра Луї Картьє.

В американському телешоу During an On Air with Ryan Seacrest зірка розповіла про символізм та одержимість своєю обручкою.

– Це прекрасна історія кохання…Ця обручка називається Париж (Paris). Натхненням для створення кабулчки було моє улюблене кафе La Palette в Парижі. У цій обручці смарагдове огранювання, де помістилося 15 діамантів, а всередині є перша літера мого імені Р із сапфіром. Я просто одержима цією каблучкою, – розповіла Періс.

