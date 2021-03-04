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Олександра Ватаманюк |

На менше не погоджуйтеся: Періс Гілтон показала каблучку з заручин за $2 млн

Американська теледіва Періс Гілтон розповіла про унікальність своєї обручки за $2 млн.

періс гілтон

У день свого 40-річчя Періс Гілтон розповіла всьому світу, що збирається вийти заміж за свого бойфренда, підприємця і діджея Картера Реумома.

Пропозицію руки та серця Картер зробив на узбережжі одного з приватних островів, і кожен момент цього дійства був знятий на камеру. Згодом Періс опублікувала відео з освідченням у своєму Instagram.

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Періс Гілтон виходить заміж за Картера Реума - фото заручин

Після заручин було відомо лише, що каблучку Картер робив на замовлення і доручив цю відповідальну справу Жану Дусі – правнуку французького ювеліра Луї Картьє.

В американському телешоу During an On Air with Ryan Seacrest зірка розповіла про символізм та одержимість своєю обручкою.

 – Це прекрасна історія кохання…Ця обручка називається Париж (Paris). Натхненням для створення кабулчки було моє улюблене кафе La Palette в Парижі. У цій обручці смарагдове огранювання, де помістилося 15 діамантів, а всередині є перша літера мого імені Р із сапфіром. Я просто одержима цією каблучкою, – розповіла Періс.

Каблучка і соцмережі – пограбування Кім Кардаш’ян в Парижі

Чимало користувачів соцмереж помітили схожість каблучки Періс і її зіркової подруги Кім Кардаш’ян.

Восени 2016 року в Парижі грабіжники змусили Кім віддати всі ювелірні прикраси, зокрема й нову обручку в 20 карат від Каньє Веста, яка коштувала понад $4 млн.

Загальна вартість вкраденого становило $10,8 млн.

Тисячі користувачів соцмереж, а також знамениті друзі Кім були переконані, що пограбування можна було уникнути, якби не вихваляння моделі в Instagram. Саме там вона продемонструвала масивну обручку від Каньє.

Джерело: On Air with Ryan Seacrest

Фото: Періс Гілтон

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