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Валентина Чорна |

Найкращий друг і коханець: Мілла Йовович зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Американська акторка Мілла Йовович зворушливо привітала свого чоловіка Пола Андерсона з днем народження.

Мила Йовович

Британському кінорежисеру та продюсеру Полу Андерсону 4 березня виповнилося 56 років. З цієї нагоди на своїй сторінці в Instagram Мілла Йовович опублікувала серію фото, на яких вона позує разом з коханим.

– Кожного дня ти доводиш, що ти неймовірна людина, друг та коханець. Я не можу передати словами, як багато ти означаєш для мене та наших дітей. Сказати, що я виграла у лотерею “найкращий чоловік” – нічого не сказати. Ти дійсно неймовірний. Щодня ти сповнений кохання, поваги та любові до життя, – зворушливо написала акторка.

Міла зазначила, що Пол кожного дня робить її щасливою.

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Він може встати на півгодини раніше для того, щоб зробити дружині чай, або відкласти роботу, щоб вирушити у подорож разом з родиною.

– Я так тебе кохаю! Ти – моє все. Я не знаю, як віддячити тобі за час, турботу, енергію і кохання, які ти вкладаєш у родину. З днем народження, моє кохання, – написала Міла.

Мілла Йовович та Пол Андерсон одружилися 2009 року. Подружжя виховує трьох доньок – 13-річну Евер Габо, 5-річну Дешіел та однорічну Ошин.

Кайлі Дженнер зворушливо привітала дочку

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер зворушливо привітала свою доньку Стормі з днем народження. 1 лютого 2021 року дівчинці виповнилося три роки.

Дженнер поділилася архівними відео та фото, на яких маленька донька проводить щасливі дні дитинства разом із батьками. Також Кайлі поділилася особистими роздумами над майбутнім Стормі.

Фото: Мілла Йовович

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