Відомий ведучий Дмитро Шепелєв розповів про те, як вперше потрапив на телебачення і що незабаром приступає до роботи над новим проектом.

На своїй сторінці в Instagram Шепелєв розповів шанувальникам, як йому вдалося досягти успіху на телебаченні.

– Вперше я опинився на телебаченні, коли мені на міський номер зателефонував шкільний товариш і попросив приїхати глядачем на зйомку. Мені тоді так сподобалося, що потім я приходив постійно, – сказав шоумен.

За словами Дмитра, після цього він записався в школу журналістики, де почав писати матеріали для молодіжної програми. Тоді йому було 15 років.

Все, що почало відбуватися далі, виходило само собою. Спершу Шепелєв став ведучим програми, потім працював на радіо, був продюсером ранкового шоу і отримав запрошення працювати в Україні та Росії.

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Дмитро зізнався, що іноді подумував кинути свою діяльність і піти в бізнес, але завжди повертався до звичної справи.

– Найважчим для мене були не нічні зйомки, а слизькі теми для жовтого ток-шоу. Також дуже важко даються перерви, коли по кілька місяців ти наданий самому собі в очікуванні нового запуску, – сказав телеведучий.

Шоумен наголосив, що щастя – це горіти своєю справою, коли часу катастрофічно мало.

– За тиждень я розпочинаю роботу над новим великим і дуже класним шоу, про яке мріяв багато років. Дуже чекаю, скоріше б, – поділився радісною новиною Дмитро.

Дмитро Шепелєв стане батьком

На початку лютого стало відомо, що Дмитро Шепелєв вдруге стане батьком. Про те, що його кохана Катерина Тулупова вагітна, телеведучий повідомив у своєму мікроблозі.

У шоумена та його обраниці вже є двоє дітей від попередніх шлюбів. Дмитро виховує семирічного сина Платона, народженого співачкою Жанною Фріске, а Катерина – семирічну доньку Ладу.

Фото: Дмитро Шепелєв