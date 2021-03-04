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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Валентина Летяк |

Олена Фроляк – у топ-100 найуспішніших жінок України

Головний редактор інформаційної служби телеканалу ICTV, ведуча програми Факти Олена Фроляк визнана однією з найуспішніших жінок України за версією журналу НВ. Її ім’я зазначено у номінації Культура і медіа.

Олена Фроляк

Видання представило до 8 березня щорічний проект про 100 українок, які домоглися великих результатів у різних сферах.

Загалом представлено вісім номінацій:

  1. політика
  2. держчиновники
  3. бізнес
  4. суспільство
  5. корпоративний сектор
  6. культура і медіа
  7. шоу-біз
  8. спорт.

Олена Фроляк знаходиться на 82-му місці в загальному рейтингу.

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У вересні 2020 року новинна програма Факти ICTV відсвяткувала своє 20-річчя. Протягом цих років Фроляк була і залишається головним обличчям, голосом та автором сюжетів.

В ексклюзивному інтерв’ю вона розповіла про те, з чого починалися Факти, які сюжети були найважчими та чому важливо залишатися відданій своїй справі, якщо хочеш досягти успіху.

Джерело: Новое время

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