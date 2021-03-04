Учасник білорусько-українського колективу Brutto Сергій Корольов, відомий як Бразил, помер у віці 35 років.

Музикант помер після боротьби із важкою хворобою. Про смерть вокаліста гурт повідомив у своїх соціальних мережах.

— Сьогодні пішов наш брат – Бразил. Боєць. Герой. Надійний друг. Світла пам’ять тобі, аміго! Ти воював до кінця, – сказано в повідомленні Brutto.

Два роки тому у Сергія Корольова діагностували гліобластому правої півкулі головного мозку четвертого ступеня, артист переніс складну операцію. Про це розповів колега Корольова по сцені, ще один вокаліст Brutto Віталій Гурков.

— Він боровся до кінця! Останні слова, які я від нього чув, були такими: Коли приїдеш до Мінська? Заходь в гості! Мир тобі брат! Світла пам’ять!, – написав Гурков в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaly Gurkov /Вiталь Гуркоў/ (@vitalhurkou)

Корольов був одним із трьох вокалістів колективу, разом із Сергієм Михалком та Віталієм Гурковим. Його голос можна почути у композиції Гирі з першого альбому Underdog.

Михалок казав, що ту пісню довірили Бразилу, адже він найкраще розбирається у цьому.

Сергій Корольов виступав у Brutto від початку. Перш ніж долучитися до колективу він працював фінансистом, був футбольним фанатом, захоплювався тайським боксом.

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Помер актор Іван Марченко

Після тривалої боротьби із хворобою помер український актор Іван Марченко. За два дні до смерті артисту виповнилося 44 роки.

Марченко протягом п’яти років боровся з раком кісток. Артист переніс операцію, проте хвороба знову повернулася.

Джерело: Brutto