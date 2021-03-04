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Тетяна Забожко |

Російській моделі та актрисі Галіциній заборонили в’їзд в Україну на три роки

Російській фотомоделі та актрисі Олені Івановій-Галіциній заборонили в’їзд до України на три роки через відвідання тимчасово окупованого Криму.

Заборона в'їзду_Олена Іванова-Галіцина

Росіянка прилетіла в аеропорт Бориспіль рейсом із Мінська. Співробітникам Держприкордонслужби вона повідомила, що прибула до України з приватною метою.

Проте прикордонники встановили, що жінка неодноразово порушувала порядок в’їзду-виїзду на територію Криму.

Іноземка їздила відпочивати до Криму і автівкою через Керченський міст, і авіарейсом.

Російську фотомодель повернули зворотним рейсом до Мінська.

Заборона в'їзду_Олена Іванова-Галіцина

Розі Хайрулліній заборонили в’їзд до України

2 березня до Мінська повернули ще одну російську акторку театру та кіно. Розі Хайрулліній заборонили в’їзд до України на три роки також через незаконне відвідання Криму.

Заслужена артистка РФ прилетіла до України, щоб взяти участь у кінозйомках.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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