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Валентина Чорна |

За 6 років із чорного списку Мінкульту виключили трьох російських артистів

З початку введення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни, зі списку вилучили чотирьох артистів. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Екатерина Варнава и баста

У червні 2019 року на виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва скасували наказ Мінкультури, яким до цього переліку було внесено російського актора Федора Добронравова.

У березні 2020 року з чорного списку Мінкультури вилучили російську телеведучу Катерину Варнаву.

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До чорного списку Мінкульту потрапили ще п’ятеро російських артистів

На підставі листа СБУ Мінкультури у жовтні 2019 року видалило із цього переліку італійського співака Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано).

Крім того, на підставі листа СБУ у вересні 2020 року Мінкультури видалило з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, російського виконавця Басту (Василя Вакуленка).

Нині в чорному списку Мінкульту перебуває 178 людей.

Чорний список Мінкульту поповнили ще 5 артистів

До чорного списку Мінкульту потрапила п’ятірка музикантів із Хору Турецького.

До списку зарахували лідера колективу Михайла Турецького, а також Армена Григоряна, Ігоря Звєрєва, Євгена Тулінова та В’ячеслава Фреша.

Кількома днями раніше до переліку потрапили Павло Бердніков, Олексій Алєксандров, Михайло Кузнєцов, Олег Бляхорчук.

ДжерелоІнтерфакс-Україна

Фото: Катерина Варнава, Василь Вакуленко

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