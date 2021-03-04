З початку введення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни, зі списку вилучили чотирьох артистів. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
У червні 2019 року на виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва скасували наказ Мінкультури, яким до цього переліку було внесено російського актора Федора Добронравова.
У березні 2020 року з чорного списку Мінкультури вилучили російську телеведучу Катерину Варнаву.
На підставі листа СБУ Мінкультури у жовтні 2019 року видалило із цього переліку італійського співака Альбано Каррізі (творчий псевдонім Аль Бано).
Крім того, на підставі листа СБУ у вересні 2020 року Мінкультури видалило з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, російського виконавця Басту (Василя Вакуленка).
Нині в чорному списку Мінкульту перебуває 178 людей.
Чорний список Мінкульту поповнили ще 5 артистів
До чорного списку Мінкульту потрапила п’ятірка музикантів із Хору Турецького.
До списку зарахували лідера колективу Михайла Турецького, а також Армена Григоряна, Ігоря Звєрєва, Євгена Тулінова та В’ячеслава Фреша.
Кількома днями раніше до переліку потрапили Павло Бердніков, Олексій Алєксандров, Михайло Кузнєцов, Олег Бляхорчук.
Джерело: Інтерфакс-Україна
Фото: Катерина Варнава, Василь Вакуленко