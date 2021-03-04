Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) показала, як вона самостійно випилює дірку в стіні своєї квартири.
У сторіз Instagram Tayanna показала, як випилює у стіні отвір для доступу до лічильника.
Необхідно відзначити, що артистка виконала чоловічу роботу досить акуратно.
У відео співачка натякнула, що жінці досить важко справлятись із хатніми справами самотужки.
– Життя самотньої жінки таке… Дивіться, мені треба тепер вирізати таку дірочку, щоб дістатися до газового лічильника, щоб його ввімкнути, бо вдома вимкнули газ, – каже в відео Tayanna.
Раніше Tayanna розповіла, що для неї значить кохання і подарувала підписникам нову пісню у день закоханих – Плачу і сміюся.
Дружина DZIDZIO про сольну кар’єру та образи на чоловіка
Українська співачка Ярослава Хома – SLAVIA розповіла про секрети особистого життя і початок сольної кар’єри.
В інтерв’ю програмі Зоряний шлях SLAVIA зізналася, що чоловік Михайло Хома категорично проти її сольної кар’єри і зовсім не підтримує її.
SLAVIA ображена ще й тим, що в день прем’єри її дебютної пісні DZIDZIO не привітав її, а натомість підтримав іншу співачку.
У програмі натякнули, що цією співачкою була Tayanna. Оскільки у артисток в один день відбувався реліз пісень.
Фото: Tayanna