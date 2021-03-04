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Олександра Ватаманюк |

Життя самотньої жінки: Tayanna показала, як ріже у стіні отвір для лічильника

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) показала, як вона самостійно випилює дірку в стіні своєї квартири.

tayanna

У сторіз Instagram Tayanna показала, як випилює у стіні отвір для доступу до лічильника.

Необхідно відзначити, що артистка виконала чоловічу роботу досить акуратно.

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У відео співачка натякнула, що жінці досить важко справлятись із хатніми справами самотужки.

– Життя самотньої жінки таке… Дивіться, мені треба тепер вирізати таку дірочку, щоб дістатися до газового лічильника, щоб його ввімкнути, бо вдома вимкнули газ, – каже в відео Tayanna.

Раніше Tayanna розповіла, що для неї значить кохання і подарувала підписникам нову пісню у день закоханих – Плачу і сміюся.

Дружина DZIDZIO про сольну кар’єру та образи на чоловіка

Українська співачка Ярослава Хома – SLAVIA розповіла про секрети особистого життя і початок сольної кар’єри.

В інтерв’ю програмі Зоряний шлях SLAVIA зізналася, що чоловік Михайло Хома категорично проти її сольної кар’єри і зовсім не підтримує її.

SLAVIA ображена ще й тим, що в день прем’єри її дебютної пісні DZIDZIO не привітав її, а натомість підтримав іншу співачку.

У програмі натякнули, що цією співачкою була Tayanna. Оскільки у артисток в один день відбувався реліз пісень.

Фото: Tayanna

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