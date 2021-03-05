Українська співачка Ані Лорак з’явилася на вечірці під руку з колишнім чоловіком Муратом Налчаджиоглу та з донькою Софією.
Організатором вечірки був російський співак Філіп Кіркоров. 4 березня артист зібрав зірок із нагоди прем’єри пісні Sugar, з якою Наталя Гордієнко представить Молдову на Євробаченні 2021.
Серед гостей Кіркорова з’явилася Ані Лорак у несподіваній компанії колишнього чоловіка Мурата Налчаджиоглу, з яким зі скандалом розлучилася у січні 2019 року.
Кароліна та Мурат прийшли під ручку та мило спілкувалися, а згодом разом із донькою Софією позували світським фотографам.
Продюсера Black Star Єгора Гліба, з яким останній рік Кароліну пов’язували романтичні стосунки, поряд із нею в цей вечір не було.
Вечірку також відвідали Діма Білан, Крістіна Орбакайте, Лоліта, Zivert й інші.
Ані Лорак розлучилася з чоловіком
31 січня 2019 року Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу розлучилися у київському суді.
Пара була разом 13 років. Познайомилися у 2005 році, а весілля зіграли у 2009 році. В 2012 році у них народилась донька, яку назвали Софією.
Причиною розлучення могла стати зрада Налчаджиоглу з іншою дівчиною.
Відео, на якому Мурат пристрасно обіймає Яну Бєляєву в одному з нічних клубів Києва, миттєво розійшлося мережею. Подейкували, що пара навіть жила разом.
Фото: Ані Лорак