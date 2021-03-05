31 січня 2019 року Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу розлучилися у київському суді.

Пара була разом 13 років. Познайомилися у 2005 році, а весілля зіграли у 2009 році. В 2012 році у них народилась донька, яку назвали Софією.

Причиною розлучення могла стати зрада Налчаджиоглу з іншою дівчиною.

Відео, на якому Мурат пристрасно обіймає Яну Бєляєву в одному з нічних клубів Києва, миттєво розійшлося мережею. Подейкували, що пара навіть жила разом.