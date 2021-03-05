Популярна співачка Настя Каменських презентувала новий трек Девочки рулят про силу кожної дівчини.

На своїй сторінці в Instagram зірка зазначила, що пісня Девочки рулят – це танцювальний трек-маніфест сучасної дівчини.

– Цією піснею я хочу сказати всім дівчатам – ви круті! Ви неймовірні! Ви особливі! Ви гарні! Ви відривні та запальні! Наша з вами місія – йти по життю та насолоджуватися кожним моментом. Робити світ прекрасним та яскравим. Наповнювати його різноманітними емоціями та бути щасливими! Кохати та бути коханими, – зазначила Настя.

Каменських підкреслила, що хоче, щоб трек Девочки рулят відкрив у кожній дівчині нові грані емоцій, думок та вражень.

Також Настя додала, що ця пісня увійде в її новий альбом Красное вино, на який вже почалося передзамовлення.

– Ми команда, де всі дівчата стоять горою за красу та стиль, а з собою у них завжди помада та панчохи. Ми слідкуємо за собою, розвиваємося, не концентруємося на проблемах і недоліках, а знаємо, що всі ми індивідуальні та жіночні. Знайте – girls rule, – написала співачка.

Настя Каменських розповіла про новий альбом

Українська співачка Настя Каменських анонсувала вихід свого нового альбому Красное вино.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала відео зі зйомок нового кліпу та розповіла, що реліз альбому запланований на кінець весни.

До нового альбому артистки увійде 13 абсолютно різних пісень, серед яких вже всім відомі треки Почуття та Vibe.

Фото: Настя Каменських