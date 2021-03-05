Популярна співачка Надя Дорофєєва презентувала новий трек A tebe про невзаємні почуття.

На своїй сторінці в Instagram зірка зазначила, що сингл a tebe – це музична історія, яка відкриває її міні-альбом dofamin.

Також Дорофєєва поділилася, що прем’єра її першого ЕР відбудеться 19 березня. В альбомі буде п’ять треків про почуття та різні етапи стосунків.

– Історія з треку A tebe знайома практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно. Ти хочеш бути разом, а він – ні. Ти закохана по вуха, а йому байдуже. Але ти не шкодуєш, що колись сказала йому так, – написала Надя.

Каменських презентувала новий трек

Популярна співачка Настя Каменських презентувала новий трек Девочки рулят про силу кожної дівчини.

На своїй сторінці в Instagram зірка зазначила, що пісня Девочки рулят – це танцювальний трек-маніфест. Настя підкреслила, що хоче, щоб ця пісня відкрила у кожній дівчині нові грані емоцій, думок та вражень.

Фото: Надя Дорофеєва