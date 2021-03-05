Популярна співачка Світлана Лобода представила кліп на нову пісню Родной.

На своїй сторінці в Instagram зірка зазначила, що ця прем’єра дуже важлива для неї. Лобода наголосила, що кліп на пісню Родной – це відео про кожного з нас та про кохання, яке живе на рівні душі.

– У житті кожного з нас трапляються зустрічі, які змінюють його назавжди. Але іноді ми не зустрічаємо кохання, ми його впізнаємо. Воно приходить сигналами з минулого життя, обривками снів, пам’яттю душ, – написала Світлана.

Кліп вийшов справжнім драматичним міні-фільмом. У ролику розповідається історія чоловіка та жінки, почуття між якими ще не згасли, але вони не можуть бути разом через життєві обставини.

Читайте moLOko: Світлана Лобода презентувала новий кліп

Світлана подякувала режисерові відео Анні Мелікян та зазначила, що їй вдалося дуже тонко відчути цю роботу.

Світлана Лобода повернулася до Києва

Популярна співачка Світлана Лобода прилетіла до Києва після тривалої відсутності.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фотографію, на якій позує на засніженій вулиці. Під знімком Лобода написала, що перебуває у Києві, і заначила, що дуже любить це місто.

Наразі виконавиця живе у Росії та практично не буває в Україні. Останній її сольний концерт на Батьківщині відбувся понад три роки тому.

Фото: Світлана Лобода