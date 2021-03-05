Нагороду Золотий ведмідь на 71-му кінофестивалі Берлінале отримала картина Bad Luck Banging or Loony Porn (Невдалий секс, або Божевільне порно) румунського режисера Раду Жуде.

Церемонія оголошення переможців міжнародного Берлінського кінофестивалю відбулася 5 березня в онлайн-форматі.

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Фільм-переможець розповідає про історію шкільної вчительки, чиї особисті дані опинилися в соцмережах, а кар’єра – під загрозою.

Гран-прі журі 71-го Берлінале отримала картина Колеса удачі і фантазії японського режисера і сценариста Рюсуке Хамагуті. Сюжет цього фільму розділений на три окремі новели і присвячений коханню.

Срібного ведмедя також отримали:

за найкращу режисуру — мадярський режисер Денеш Надь за картину Природне світло про Другу світову війну;

за найкращу головну роль — німецька акторка Марен Еггерт (Я твій чоловік);

за найкращу роль другого плану — Лілла Кіцлінгер (Ліс — я бачу тебе всюди);

за найкращий сценарій — чорно-білий фільм Вступ південнокорейського режисера Хон Сан Су.

Берлінський міжнародний кінофестиваль вважається одним з найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Проходить щорічно в лютому в Берліні, починаючи з 1951 року. Головний приз Берлінале — Золотий ведмідь.

Список номінантів на Золоту малину

Антипремія Золота малина оприлюднила розширені списки фільмів, акторів, режисерів і сценаріїв, які претендують на звання найкращих з найгірших за 2020 рік.

Рекордсменом став фільм 365 днів, який представлений в семи номінаціях з дев’яти. Список номінантів на Золоту малину оголосять 14 березня, а сама церемонія нагородження відбудеться 24 квітня.

Фото: Berlinale

Джерело: Berlinale