Нагороду Золотий ведмідь на 71-му кінофестивалі Берлінале отримала картина Bad Luck Banging or Loony Porn (Невдалий секс, або Божевільне порно) румунського режисера Раду Жуде.
Церемонія оголошення переможців міжнародного Берлінського кінофестивалю відбулася 5 березня в онлайн-форматі.
Фільм-переможець розповідає про історію шкільної вчительки, чиї особисті дані опинилися в соцмережах, а кар’єра – під загрозою.
Гран-прі журі 71-го Берлінале отримала картина Колеса удачі і фантазії японського режисера і сценариста Рюсуке Хамагуті. Сюжет цього фільму розділений на три окремі новели і присвячений коханню.
Срібного ведмедя також отримали:
- за найкращу режисуру — мадярський режисер Денеш Надь за картину Природне світло про Другу світову війну;
- за найкращу головну роль — німецька акторка Марен Еггерт (Я твій чоловік);
- за найкращу роль другого плану — Лілла Кіцлінгер (Ліс — я бачу тебе всюди);
- за найкращий сценарій — чорно-білий фільм Вступ південнокорейського режисера Хон Сан Су.
Берлінський міжнародний кінофестиваль вважається одним з найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Проходить щорічно в лютому в Берліні, починаючи з 1951 року. Головний приз Берлінале — Золотий ведмідь.
Список номінантів на Золоту малину
Антипремія Золота малина оприлюднила розширені списки фільмів, акторів, режисерів і сценаріїв, які претендують на звання найкращих з найгірших за 2020 рік.
Рекордсменом став фільм 365 днів, який представлений в семи номінаціях з дев’яти. Список номінантів на Золоту малину оголосять 14 березня, а сама церемонія нагородження відбудеться 24 квітня.
Фото: Berlinale
Джерело: Berlinale