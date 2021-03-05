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Валентина Чорна |

Мінус один: Вірменія відмовилася від участі у Євробаченні-2021

Вірменія відмовилася від участі у пісенному конкурсі Євробачення-2021, який відбудеться у Роттердамі.

Євробачення Вірменія

Про відмову Вірменії від участі у Євробаченні-2021 повідомили на офіційному сайті конкурсу з посиланням на суспільного мовника країни.

– Після ретельних та детальних обговорень, Суспільна телекомпанія Вірменії вирішила вийти з пісенного конкурсу Євробачення-2021. Події, що відбулися, короткий термін часу й інші об’єктивні обставини роблять неможливою належну участь Вірменії у конкурсі Євробачення, – повідомила Суспільна телекомпанія країни.

Вірменія бере участь у Євробаченні з 2006 року.

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Найкращим результатом вірменських виконавців було четверте місце, яке зайняли співачка Сирушо у 2008 році та Арам MP3 (Арам Саркісян) у 2014 році.

Євробачення-2021 пройде за планом В

Європейський мовний союз заявив, що Євробачення-2021 пройде за так званим сценарієм B.

Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у класичному форматі, але з дотриманням жорстких заходів безпеки.

Всім учасникам конкурсу рекомендується дотримуватися карантину за п’ять днів до вильоту. А також потрібно буде пред’явити негативний тест на Covid-19 не більше ніж за 72 години до вильоту.

Джерело: Eurovision

Фото: Eurovision World

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