Яскравий ремейк на свій хіт Приречений на любов презентував Михайло Поплавський в Київському університеті культури. Модне відео створене з використанням 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine – такі технології застосовують світові зірки – Мадонна, Кетті Пері. В Україні Михайло Поплавський у цьому – перший.

– Ми йдемо далі – провокуємо український шоу-бізнес, – звернувся Михайло Поплавський до гостей.

Режисери кліпу – випускники Університету культури: режисер-постановник, сценарист, кліпмейкер Катя Царик і відомий режисер, кліпмейкер Євген Тимохін. Оператором-постановником виступив також випускник КНУКіМ Юрій Король.

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Кліп команда професіоналів вирішила зробити у стилістиці класичних мюзиклів Голлівуду 20-х років. Для зйомок навіть віднайшли рідкісний червоний ретро-автомобіль кабріолет Chevrolet Impala.

Неймовірні костюми, декорації з абревіатурою POPLAVSKY, танець солістки в бокалі у стилі Діти фон Tіз, запальні балет та бек-вокал зробили своє: кліп вийшов надзвичайно епатажним, стильним і вишуканим.

– В основі кліпу Гетсбі – стиль 20-х років, це класика, на якій побудовано все кабаре. Пісня Приречений на любов мене відкинула, власне, у той час, і захотілося створити таку атмосферу: відкриті машини, кабріолети, бурлеск, – розповідає Катя Царик.

На думку кліпмейкера, ця стилістика дуже підходить Михайлу Михайловичу –вона динамічна та драйвова.

Михайло Михайлович завжди готовий до експериментів. Але у нього до режисерів було одне прохання – відео має бути у форматі концертного кліпу.

Жоден із концертів чи презентацій не обходиться без жартів Михайла Михайловича. Артист каже, що він дає те, чого так не вистачає в наш час, а саме – позитив.

– Зараз, у час економічної кризи, коронавірусу, люди перебувають у стресі та депресії. Сьогодні треба більше давати позитиву. Ми повинні бути оптимістами і заряджати українців хорошою енергією і хорошими роботами. Кліп Приречений на любов ми хотіли наповнити радістю та позитивною енергетикою. Він надихає, підіймає настрій та допомагає дивитися з оптимізмом у майбутнє. Бажаю, щоб всі українці були приречені на любов! – зазначив Михайло Поплавський.

Також Михайло Михайлович повідомив, що готує спільний проект Українська пісня року разом з улюбленцем жінок Олегом Винником, який має намір представити 29 квітня. Бо як каже маестро, його головне амплуа – виконавець і популяризатор українських пісень.

– Як українець до восьмого коліна хочу, щоб українська пісня, українська мова, українська душа – були вічними, як небо і сонце. Нам вдалось прибрати з ефіру Песню года – всі ті російські Шарманки. І сьогодні українська пісня має зайняти чільне місце в телепросторі України, – сказав Михайло Поплавський.

Привітати Михайла Михайловича з новою відеороботою приїхали й зіркові гості – Віталій Козловський, Катерина Бужинська, Анна Свиридова, Володимир Бебешко, Наталя Валевська, Дмитро Коляденко, Міла Нітіч та популярні блогери і тіктокери. Після перегляду кліпу Приречений на любов артисти поділилися своїми враженнями.

Володимир Бебешко: Михайло Поплавський просто невгамовний!

– Ми вже з вами працюємо понад 20 років, – звернувся до Поплавського – Багато моїх знайомих просто ловлять рибу, грають в доміно, ведуть спокійний спосіб життя. А Михайло Михайлович – просто невгамовний. Не дає спокою ні нам, ні вам – нікому. Коли це вже скінчиться? (сміється)

Катерина Бужинська: Михайло Поплавський подарував нам свято і гарний настрій у цей непростий час

– Це модно, це – стильно. Ця композиція несе такий позитив, радість, круту енергетику. В кліпі є харизма Поплавського, його доброта, любов до людей і до України. Михайло Михайлович – молодий, красивий, енергійний – подарував нам гарний настрій, чудове свято. Тому що зараз, у цей непростий час, в епідемію дуже хочеться радості та позитиву. І я йому за це дуже вдячна.

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Віталій Козловський: Я сьогодні здивований

– Це ж треба мати стільки років стійкості, щоб щоразу нас дивувати. Я сьогодні здивований. Поплавський – крутий і кліп крутий!

Анна Свиридова: Поплавський рятуєте радіобізнес

– Я як програмний директор однієї з радіостанцій хочу подякувати Михайлу Поплавському від щирого серця за те, що завдяки йому нам вдається справлятися з квотами. Він рятуєте не тільки шоу-бізнес, а й радіобізнес. Якщо серйозно, то дякуємо за гарні хіти. Люди їх люблять і замовляють.

Наталя Валевська: У мене любов до Поплавського з 2003 року

– Коли збираєшся до Поплавського на презентацію, десять разів думаєш: що одягнути? Він нас мотивує! У мене до Михайла Поплавського любов з 2003 року, сподіваюсь, що у нього до мене також. Я cправно ходила на пари в Університет культури, авансом тут нічого не дають, незважаючи на те, що я вже була лауреатом багатьох фестивалів. Дуже цікаво було вчитись. Мене багато чому навчили. В житті хочеться радості. Михайло Михайлович цю радість сьогодні дав. Тож, усі ми приречені на любов, однозначно! Хочеться з цим девізом йти по життю.









