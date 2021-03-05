Син відомого українського хореографа Григорія Чапкіса прилетів зі США до України, щоб навідати свого хворого батька.

З грудня минулого року Григорій Чапкіс лікується від двобічної пневмонії та її наслідків. Зараз хореограф перебуває вдома та дотримується постільного режиму.

На своїй сторінці в Instagram Грег Чапкіс показав короткий відеоролик зі своїм батьком. Наразі Григорій почувається значно краще, оскільки на відео хореограф лежить у ліжку та розмовляє телефоном.

Син Григорія Чапкіса закликав молитися за батька

Українського танцівника Григорія Чапкіса вкотре госпіталізували. Його син Грег Чапкіс прокоментував стан хореографа та закликав усіх молитися за нього.

За два місяці це вже третя госпіталізація 91-річного Чапкіса. В одному з інтерв’ю він зізнався, що відчуває слабкість, запаморочення та тяжкість у ногах.

Фото: Григорій Чапкіс