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Марія Степанюк |

Це вже не гра: трейлер другої частини серіалу Люпен від Netflix

Вийшов трейлер другої частини французького детективного серіалу Люпен.

Люпен

Серіал Люпен натхненний вигаданим персонажем Арсена Люпена, який є героєм романів письменника Моріса Леблана.

Серіал складається із двох частин. В основі його сюжету протистояння Ассана Діопа та французького багатія Юбера Пеллігріні, який звинуватив батька Діопа в крадіжці кольє Марії Антуанетти, через що його батько покінчив життя самогубством у в’язниці.

Перша частина серіалу, яка вийшла у січні, закінчується викраденням сина Ассана Діопа.

Вихід другої частини серіалу очікується влітку 2021 року.

— Це вже не гра, – анонсувала другу частину платформа Netflix.

У ролі режисерів Люпена виступили троє: Марсела Саїд, Людовік Бернар та Луї Летер’є. Головну роль у серіалі зіграв французький актор Омар Сі, який відомий за фільмами 1+1, Інферно, Афера доктора Нока.

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Білл Гейтс назвав три серіали Netflix, які варто переглянути кожному

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс зізнався, що потрапив до лап стрімінгових сервісів та переглянув декілька серіалів.

Гейтс зізнався, що серіал Люпен змусив його декілька годин безперервно дивитися в екран.

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