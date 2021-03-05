Інтерв'ю Михайла Заливака – ВІДЕО

Бізнесмен і головний герой романтичного реаліті Холостяк 11 Михайло Заливако поділився своїм баченням сильного чоловіка та зізнався, чому вирішив брати участь у шоу.

У відвертому інтерв’ю проекту Сильний від творців шоу Холостяк Михайло Заливако розповів, що в нього завжди були чудові стосунки з батьками і він ніколи не мав від них таємниць.

– Дві важливі якості, які вони в мене заклали, – це честь і гідність. Як і всі діти, я, звісно, робив шкоду. Але щоб зрадити когось, обдурити, елементарно не привітатися зі старшими – такого не було. Зі мною завжди спілкувалися, як із дорослим, і все пояснювали.

Це класно, коли з дитиною розмовляють, а не просто кажуть, як треба робити. Мені завжди давали можливість самому вирішити. А оскільки я з раннього віку займався спортом, у моєму вихованні була присутня ще й дисципліна.

Михайло розповів, що часто стикається зі стереотипами на свою адресу і найчастіше вони стосуються одягу.

– У мене рожевих футболок, напевно, штук 20 у гардеробі. Мені подобаються яскраві речі. І я не розумію, у чому проблема під час вибору кольору? Стереотип про те, що чоловік не повинен носити рожеве, показує лише те, що людині в дитинстві не пояснили, що колір одягу ніяк не пов’язаний із тим, яка ти людина.

Головний герой шоу Холостяк 11 зазначив, що він відвідував психолога, адже є питання, на які людина не може самостійно знайти відповіді.

– У метушні я часто себе не чую. Мені важливо іноді побути наодинці з собою, подумати про те, чи справді я роблю щось тому, що хочу, а не тому, що треба. Був момент, коли я намагався до останнього не казати близьким, що мені погано. Мені не хотілося, щоб хтось думав, що в мене щось не виходить. У мене ж має бути все класно, я не можу відступитися.

Це я теж пропрацьовував із психологом. Вона мені сказала дуже хорошу фразу: ” Ти ж розумієш, що ти стоїш по центру, а навколо тебе люди. Неможливо бути повернутим обличчям до всіх відразу”. Я зрозумів, що це нормально, коли ти помиляєшся і в тебе щось не виходить.

Михайло розповів, що в його розумінні, сильний чоловік – це той, хто розуміє, приймає і віддає.

– І хоч чоловіки схильні більше аналізувати, а не проявляти почуття, мені хотілося б це змінити. Навіщо соромитися почуттів, якщо вони є? Людина не завжди відчуває щастя або радість. Є ще образа і розчарування. І все це теж потрібно проживати. Соромитися своїх почуттів нерозумно. Адже так ми встановлюємо в собі певні межі, і наше життя стає несмачним. А для того, щоб несмачно жити, у нас занадто мало часу.

Також Заливако поділився, що на проект Холостяк він прийшов з вірою в те, що справді зможе зустріти тут свою другу половинку.

– У мене немає мети прикольно провести тут час або стати популярним. І я справді дуже задоволений тим, що відбувається в Холостяку. Той результат, який я тут можу отримати, а саме стосунки після проекту, набагато важливіший.

Прем’єра 11 сезону шоу Холостяк відбудеться вже в цю п’ятницю, 5 березня, на телеканалі СТБ.

Проект #Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї й право на відкритий прояв емоцій.

Учасниками кампанії стали 14 чоловіків, які своїм прикладом руйнують гендерно обумовлені стереотипи суспільства.

Олександр Еллерт про гендерні стереотипи

Переможець романтичного реаліті Холостячка на телеканалі СТБ Олександр Еллерт розповів про гендерні стереотипи, своє дитинство та хейт суспільства.

Еллерт зазначив, що вже давно пора відходити від стереотипів та припиняти ними жити. Він наголосив, що в сучасному світі існує багато стереотипів про сильних чоловіків, проте вони також можуть плакати та бути сентиментальними. За його словами, не потрібно тримати емоції в собі.