Український гурт ТНМК презентував новий трек Весну про негативні наслідки глобального потепління.
У новій пісні Весну учасники гурту ТНМК описують Землю, на якій стало надто спекотно.
– Люди емігрують в Антарктиду, під Херсоном збирають по п’ять врожаїв на рік, а з Оболоні до Нью-Йорка тепер можна доїхати автобусом. Без пересадок – бо Атлантичний океан пересох. Ну, і як в такому випадку радіти весні? Ніяк, – зазначили співаки.
Учасники гурту наголосили на тому, що вони не чекають весну, адже спека негативно впливає на нашу планету.
ТНМК готує до виходу нову платівку, записану під час карантину, і сингл Весну є одним з її експериментів – його створено в колаборації з саундпродюсером Teejay.
Трек містить чотири версії пісні – оригінал, Lounge edit, Fahot swing і танцювальний Luckie Joe Remix.
The Hardkiss презентував новий кліп Обійми
Популярний український рок-гурт The Hardkiss презентував новий кліп на пісню Обійми.
У пісні Юлія Саніна розповідає про те, як сильно потребує кохання та обіймів від того самого чоловіка. Трек Обійми – це OST до фільму Обійми мене Каті Царик, яка і стала режисером кліпу.
Шанувальники гурту прийшли в захват, та зазначили, що пісня дуже ніжна та чуттєва.