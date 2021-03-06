5 березня відбулася прем’єра 11 сезону романтичного реаліті Холостяк на телеканалі СТБ, головним героєм якого став 31-річний бізнесмен та засновник логістичної компанії Михайло Заливако з Харкова.

У першому випуску романтичного реаліті Михайло познайомився з 30 дівчатами. Кожна з них має намір побудувати сім’ю та закохати в себе Михайла, саме тому під час першої зустрічі дівчата запам’ятовувалися чоловікові креативними способами.

Наприклад, 20-річна Ксенія з Дніпра подарувала Михайлу перо, яке символізує те, що людина перебуває на правильному місці у житті. З 33-річною Юлею Михайло Заливако обмінявся листівками, на яких вони написали свої побажання стосовно один одного. А ось 27-річна Юлія з Києва вразила Холостяка своїм зовнішнім виглядом – дівчина прийшла на першу зустріч у величезному костюмі зайчика, чим беззаперечно запам’яталася конкуренткам.

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23-річна Валентина з Києва подарувала чоловікові незабутню та приємну емоцію – салют, який надав інтимної атмосфери святковому вечору. А ось 23-річна тіктокерка Олена з’їла рибу, яку запила молоком, чим неабияк вразила Михайла. Дівчина пояснила це тим, що хотіла запам’ятатися Холостяку.

Несподіваним поворотом у першому випуску проекту було те, що перший поцілунок вже відбувся. Михайло Заливако поцілував 22-річну веб-дизайнерку Анну, яка прийшла на першу зустріч з луком та стрілами. Михайло повинен був вистрілити в мішень, до якого було прикріплено два конверти з бажаннями. Чоловік потрапив в конверт, на якому було бажання Анни: поцілуй мене. Михайло Заливако виконав бажання дівчини.

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У романтичному реаліті Холостяк також з’явилася колишня дружина екс-голови Офісу президента Андрія Богдана — Анна. Дівчина приголомшила своїх конкуренток та Михайла гарними та довгими ногами, які вона продемонструвала завдяки високому розрізу на сукні.

Після знайомства з головним героєм учасниці вирушали до зали, де на них чекали дивани різних кольорів. Біля кожного з них розміщені таблички з назвами людських якостей, які важливі Холостяку в його майбутній обраниці.

Кожній дівчині потрібно було обрати одну рису, яка найточніше її описує: чесна, розумна, гарна або авантюрна. Одна з дівчат одразу сіла на блакитний, тобто “авантюрний диван”, а інша не могла визначитися, яка ж вона – гарна чи чесна.

Всі дівчата заслуговують того, щоб на них звернули особливу увагу – одна займається професійним спортом, інша – створює картини, а третя – власниця секс-шопу. Кожна з 30 дівчат вразила Михайла, проте кого обере Холостяк?

Михайло Заливако

Головний герой Холостяк 11 Михайло Заливако народився 28 вересня 1989 року в Харкові у родині провізорів. Його мама раніше була керівницею фармуправління, а зараз пише ікони.

31-річний Михайло не уявляє свого життя без бізнесу. Він заснував логістичну компанію, яку активно просуває і розвиває. Завдяки цьому Холостяк 11 сезону став впевненим в собі та щоразу успішно досягає нових цілей. Михайло багато тренується, а також обожнює подорожі. У 2019 році Заливако здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

Михайло звик йти тільки вперед і не опускати руки перед будь-якими труднощами. Але він зізнається, що, попри успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання. Саме заради цього він пішов на романтичне реаліті – знайти свою обраницю та створити міцну сім’ю.