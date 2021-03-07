Напередодні Міжнародного жіночого дня всі чоловіки перебувають у пошуках подарунків для своїх дружин, мам та подруг. Факти ICTV дізналися, що даруватимуть своїм жінкам на 8 березня зіркові чоловіки.

Телеведучий Григорій Решетник поділився, що у Міжнародний жіночий день завжди намагається тішити свою кохану. Навіть попри різні ситуації, він завжди виділить певний бюджет для подарунку дружині.

– Христинка привітала мене з чоловічим днем і подарувала мені супермодні кросівки, а я, мабуть, відправлюсь з нею на шопінг або просто подарую свою майже безлімітну картку. Мені так легше. У Христинки завжди є wish-list і вона, як мудра жінка, періодично висилає мені на затвердження певні речі, про які вона мріє. Я думаю, що це буде якийсь жіночий аксесуар, сумка або прикраси. Я взагалі намагаюся дружині дарувати те, що персонально для неї, а не для побуту чи квартири, – розповів Григорій Решетник.

Актор Дизель шоу Євген Гашенко зізнався, що хоче присвятити своїй дружині цілий день, і зробить все для того, щоб він видався незабутнім.

– Не стільки важлива матеріальна частина подарунку, як враження. Важливо бути поруч, проявити турботу та нагадати про те, що в житті буває романтика, а не лише посуд та прибирання, – сказав Євген.

Акторка Дизель шоу Маруся Грицук підтвердила, що для кожної жінки дуже важлива увага.

– Квіти, цукерки, шоколад або маленькі подаруночки. Кожній жінці буде дуже приємно отримати такі подарунки, – зізналася Маруся.

Співак Олександр Пономарьов зазначив, що подарунок для жінки треба обирати з огляду на можливості. Але обов’язковово мають бути квіти.

– Будь-яка увага буде приємною, але треба зважати на можливості. Найкраще, коли 8-го березня – вечеря в ресторані, а 9-го вже на якомусь теплому острові, – розповів Олександр.

А співак Дзідзьо поділився, що найкращі квіти – це ті, які ти збирав у лісі власними руками.

– Я завжди дарую гарні подарунки та квіти. Найчастіше це тюльпани або лісові квіти. Мої улюблені – фіалки, – зізнався артист.

Квіти на 8 березня: як обрати букет

Квіти – це невід’ємна частина кожного свята. Крім подарунка важливо обрати гарний букет для своєї дружини, мами чи коханої дівчини.

Але у кожної жінки є свої вподобання, тому потрібно відповідально підійти до цього питання. Як не помилитися у виборі квітів та як обрати красивий букет – читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Григорій Решетник, Дзідзьо