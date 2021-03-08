Принц Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, поспілкувалися з американською телеведучою Опрою Вінфрі. Під час бесіди пара розповіла про таємне весілля, стать майбутньої дитини, а Меган Маркл повідомила, як хотіла вчинити самогубство та як при дворі обговорювали колір шкіри їхнього первістка.

Бесіда тривала дві години та вийшла на телеканалі CBS.

Стать дитини та колір шкіри спадкоємця

Під час бесіди подружня пара розповіла про стать дитини, на яку чекає Меган Маркл. За словами принца Гаррі, у них буде дівчинка.

Також герцогиня Сассекська розповіла, що під час її першої вагітності при дворі активно обговорювали колір шкіри її майбутньої дитини.

– У ті місяці, коли я була вагітна, у той же період були розмови, що дитині не буде надано охорону, і вона не отримає титул, а були ще побоювання і розмови про те, наскільки темною буде її шкіра після народження, – повідомила Меган Маркл .

Водночас герцогиня не уточнила, хто саме це говорив. За її словами, це їй передав чоловік. Але сам принц Гаррі відмовився це коментувати.

Думки про суїцид та таємне весілля

Сама ж герцогиня Сассекська розповіла, що після шлюбу з принцом Гаррі вона нерідко почувалася самотньою. Вона зізналася, що відчувала, ніби перебуває у полоні після того, як її водійське посвідчення, паспорт та банківські картки у неї забрали одразу ж після весільної церемонії.

А ще до шлюбу у неї “постійно” були думки про самогубство.

– Це були дуже ясні, справжні і дуже страшні думки… Мене не можна було полишати на самоті, – уточнила вона.

Меган Маркл навіть хотіла потрапити до лікарні. Але її відмовили від цього, адже це могло викликати негативну реакцію.

Також герцогиня розповіла, що вийшла заміж за принца Гаррі за три дні до публічної церемонії їхнього одруження, яка відбулася 18 травня 2018 року.

На приватній церемонії був присутній лише архієпископ Кентерберійський (духовний очільник Церкви Англії у Великій Британії).

– Ми хотіли укласти союз між нами, – пояснила герцогиня Сассекська.

Джерело: CBS