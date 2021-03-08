Екс-дружина найбагатшої людини у світі знову вийшла заміж

Колишня дружина голови Amazon Джеффа Безоса, мільярдерка Маккензі Скотт вийшла заміж за шкільного вчителя Дена Джуетта.

Під час розлучення Скотт відсудила у Безоса понад $35 млрд, після чого дівчина потрапила в список 25 найбагатших людей у світі. Вона була одружена з мільярдером 25 років, і допомагала йому заснувати компанію Amazon у 1994 році.

– Ден – прекрасний хлопець, я радий за них, – сказав Безос.

Незабаром статок Скотт підвищився через зростання акцій компанії Amazon. Зокрема це сталося через пандемію коронавірусу. Статок самого Безоса наразі оцінюється приблизно в $207 млрд.

Найбагатша людина у світі

Засновник американської компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною у світі. З початку року засновник компанії SpaceX, яка спеціалізується на виготовленні космічного транспорту, Ілон Маск двічі відбирав у Безоса це звання – тепер він знаходиться на другому місці в рейтингу.

На третьому місці – засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс. Четверту позицію займає керівник Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Замикає п’ятірку розробник соцмережі Facebook Марк Цукерберг.

Джерело: The Wall Street Journal