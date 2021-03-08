8 березня зірки привітали українок з Міжнародним жіночим днем. До привітань доєдналися Потап, Олександр Педан, Сергій Притула, Макс Барських та Євгеній Кошовий.

Співак Олексій Потапенко з гумором пригрозив жінкам.

– Ну, лише спробуйте мені не бути щасливими, – написав він на своїй сторінці в Insragram.

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Миле привітання залишив і телеведучий Олександр Педан. У своєму пості в Insragram він не лише вітав усіх зі святом, а й назвав жінок, які підкорили його талантом і силою духу, з-поміж них – українська альпініст Ірина Галай і актриса Голлівуду Анджеліна Джолі.

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Оригінально привітав жінок і телеведучий Сергій Притула. Він сфотографувався зі співробітником автозаправки Людмилою, яку знає давно і яка підкорила його турботою та підтримкою.

– Хочу подякувати всім жінкам, які вміють поділитися щирим теплом і турботою! Будьте нам здорові і завжди посміхайтеся, – написав Сергій Притула.

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Привітав українок і співак Макс Барських.

– Дорогі наші жінки, зі святом весни! Дякую за крила і любов, – написав він.

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А комік Євген Кошовий залишив відеозвернення.

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8 березня в Україні

У понеділок в Україні відзначають Міжнародний жіночий день.

Цього дня заведено вітати всіх жінок.

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