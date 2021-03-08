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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Людмила Грубник |

Лише спробуйте не бути щасливими: українські зірки привітали жінок з 8 березня

8 березня зірки привітали українок з Міжнародним жіночим днем. До привітань доєдналися Потап, Олександр Педан, Сергій Притула, Макс Барських та Євгеній Кошовий.

Притула на заправці - 8 березня

Співак Олексій Потапенко з гумором пригрозив жінкам.

– Ну, лише спробуйте мені не бути щасливими, – написав він на своїй сторінці в Insragram.

 

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Миле привітання залишив і телеведучий Олександр Педан. У своєму пості в Insragram він не лише вітав усіх зі святом, а й назвав жінок, які підкорили його талантом і силою духу, з-поміж них – українська альпініст Ірина Галай і актриса Голлівуду Анджеліна Джолі.

 

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Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

Оригінально привітав жінок і телеведучий Сергій Притула. Він сфотографувався зі співробітником автозаправки Людмилою, яку знає давно і яка підкорила його турботою та підтримкою.

– Хочу подякувати всім жінкам, які вміють поділитися щирим теплом і турботою! Будьте нам здорові і завжди посміхайтеся, – написав Сергій Притула.

 

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Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Привітав українок і співак Макс Барських.

– Дорогі наші жінки, зі святом весни! Дякую за крила і любов, – написав він.

 

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Публикация от Макс Барских (@max_barskih)

А комік Євген Кошовий залишив відеозвернення.

 

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Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi)

8 березня в Україні

У понеділок в Україні відзначають Міжнародний жіночий день.

Цього дня заведено вітати всіх жінок.

Детальніше про святкування 8 березня в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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