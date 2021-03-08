Український співак Макс Барських святкує свій день народження у Міжнародний жіночий день – 8 березня.

У свіжій збірці Фактів ICTV – п’ять найгучніших хітів артиста, які прослуховуються всіма жінками країни.

В 2021 році відомому холостяку виповнюється 31 рік: артист поділився поглядами на особисте життя і яке життя після 30-ти.

Наразі Макс Барських разом зі співачкою Zivert працюють над кліпом на нову пісню Bestseller.

Деякі шанувальники артиста навіть приписують зіркам романтичні стосунки. Але це – лише припущення фанатів.

Більше того, довгі стосунки у кумира молоді не дуже складаються останнім часом.

Так, через велику кількость творчих планів артист поки не поспішає розлучатися з холостяцьким життям.

– Не хочу розпочинати стосунки з ким попало, далі сексу поки нічого не заходить, – відверто каже співак.

Разом з тим, артист зізнався, що якось йому вдалося протриматися без сексу цілий рік, настільки він був занурений у роботу.

Також зірка українського шоу-бізу поділився враженнями про життя після 30-ти.

– Розслаблення, впевненість, внутрішня гармонія. Навчився жити в моменті, насолоджуватися кожним днем, бути щасливим незалежно від обставин і людей. Стало менше рожевих окулярів, – розповів про своє сьогодення артист.

До речі, до карантинного режиму Барських адаптувався швидко: їздив до океану, ходив на хайкінг, медитував, читав і дивився фільми.

– За останні кілька років я дав достатню кількість концертів, щоб захотіти трошки відпочити, – зізнається Макс.

Раніше Максу Барських приписували роман з моделлю Єлизаветою Трейгерман. Пару бачили в столичних клубах, вони трималися за руки і цілувалися.

Макс Барських – Туманы

Кліп зібрав більше 161 млн переглядів на YouTube.

Макс Барських – Моя Любовь

Кліп зібрав більше 109 млн переглядів на YouTube.

Макс Барських – Берега

Кліп зібрав більше 64 млн переглядів на YouTube.

Макс Барських – Неземная

Кліп зібрав більше 21 млн переглядів на YouTube.

Макс Барьских – По секрету

Кліп зібрав більше 18 млн перегладів на YouTube.

Макс Барських презентував саундтрек до еротичної драми La Plage

Співак Макс Барських презентував саундтрек Имена до української еротичної драми La Plage. Трек присвячений езотеричній подорожі двох споріднених душ з минулого життя в нинішнє, та їхнє зіткнення у новій реальності. Макс Барських розповів, що пісня записувалася в номері амстердамського готелю. А натхненням для артиста слугувала спонтанна зустріч.

Фото: Макс Барських