Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко презентувала нове відео до 207 річниці від дня народження Тараса Шевченка.

В рамках проекту Хрестоматія Жижченко декламує улюблені вірші. Так, перше відео дівчини було присвячене українській поетесі Лесі Українці.

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Сьогодні, 9 березня, вокалістка гурту ONUKA представила нове відео, на якому читає вірш Тараса Шевченка – Минають дні, минають ночі …

– Тарас Шевченко – брила, символ, кумир. Безстрашна, вільна думками та глибоко патріотична людина. Уособлення української долі та абсолютного таланту – митець у всіх сенсах. Вірш Минають дні, минають ночі, мабуть, знайомий кожному. Він дещо попсовий та банальний, але досі актуальний, – написала на своїй сторінці в Instagram Ната Жижченко.

Відео знято в Національному художньому музеї України.

Як Кобзар став символом України

Тарас Шевченко став символом свободи, витривалості та справедливості для українців. Факти ICTV зібрали досягнення Кобзаря, за які його вважають символом України.

Неможливо переоцінити його роль у розвитку літератури, культури, мистецтва та формуванні самовизначення українського народу.

Фото: Анна Бобирева