Букінгемський палац готує відповідь на скандальне інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Британська королівська сім’я веде кризові переговори, намагаючись прийняти рішення, як відповісти на скандальне інтерв’ю герцога і герцогині Сассекських.

У розмові з Опрі Вінфрі Меган заявила, що дехто з членів сім’ї виявляв інтерес до того, наскільки темною буде шкіра першої дитини герцога та герцогині – сина Арчі. Тим часом визнання Меган і Гаррі викликало в Британії обурення, яке порівнюють з відомим інтерв’ю принцеси Діани в 1995 році.

Зазвичай королівська сім’я не відповідає на звинувачення на свою адресу. Однак на Букінгемський палац чиниться тиск, щоб він все ж зробив заяву у зв’язку з обвинуваченнями герцогині. А проблеми расової рівноправності та психічного здоров’я, які підняла Меган, стосуються багатьох, і їх не можна ігнорувати.

Відомо, що королева Великої Британії попросила більше часу, щоб обміркувати відповідь сім’ї на звинувачення. Також вона відмовилася підписувати заздалегідь підготовлену заяву, яка мала знизити напруження та показати турботу сім’ї про подружню пару.

Інтерв’ю принца Гаррі та Меган

Принц Гаррі та Меган Маркл поспілкувалися з американською телеведучою Опрою Вінфрі.

Під час інтерв’ю пара розповіла про таємне весілля та стать майбутньої дитини. Також герцогиня Сассекська повідомила, як хотіла вчинити самогубство та як при дворі обговорювали колір шкіри їхнього первістка.

За неофіційною інформацією, Меган і Гаррі отримали за інтерв’ю Опрі від $7 до $9 млн.