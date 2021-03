Інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі з Опрі Вінфрі стало величезним потрясінням для британської королівської родини. Як відреагували іноземні ЗМІ на звинувачення герцогині і герцога Сассекських на адресу Букінгемського палацу – читайте в нашому матеріалі.

У ніч на 8 березня за київським часом вийшло інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке викликало величезне обговорення.

Так, у заголовку іноземного видання CNN стоїть питання – чи зможе королівська родина пережити те, що королева піде? Автор статті переконаний, що інтерв’ю ставить питання про збереження актуальності британської монархії в XXI столітті. А заяви Меган і Гаррі, які зроблені в розмові з Опрою Вінфрі – надзвичайно серйозні.

– Події, які розкриті в інтерв’ю, малюють картину застарілої інституції, чий недолік гнучкості зробив її нездатною приймати людей, які стикаються з проблемами, абсолютно нормальними для публічних персон у XXI столітті, – йдеться в статті CNN.

У матеріалі видання цитують Кейта Вільямса, провідного королівського історика і професора британського університету. Він говорить про те, що Гаррі і Меган були суперзірками, які могли б зробити багато гарного для королівської родини.

Вільямс каже: той факт, що герцогиня і герцог Сассекські відчували, ніби в них немає іншого вибору, окрім як піти та скласти свої повноваження, викликає велике занепокоєння.

У статті називають нищівним ударом по британській монархії звинувачення Меган Маркл в обговоренні расової приналежності її сина королівською родиною.

В аналізі кореспондента BBC Джоні Даймонда йдеться про те, що це інтерв’ю – найгірший сценарій для королівської сім’ї.

Даймонд зазначив, що взаємини між подружжям і родиною були жахливими, і це очевидно.

– Меган постає зовсім самотньою і покинутою, позбавленою можливості зустрічатися з друзями. У цьому звинувачується палацова бюрократія. Гаррі описує свою сім’ю як холодну та черству, нездатну до співпереживання і зайняту тільки питанням, хто за що повинен платити, – йдеться в аналізі кореспондента BBC.

Видання New York Times порівняло схожість долі Меган Маркл і матері принца Гаррі, принцеси Діани.

– Історія повторюється, через незмінну структуру королівського походження і древнього інституту – в той час як принц говорив про те, що потрібно звільнитися від старих шаблонів і знайти новий шлях, – йдеться в статті New York Times.

Зізнання Меган у скаргах на самотність і суїцидальних думках нагадало розповідь Діани про булімію та депресію, що охопили її під час шлюбу з принцом Уельським. Обидві жінки говорять про те, що вони відчайдушно шукали допомоги у сім’ї, але були проігноровані і відкинуті.

Також як і принцесу Діану, Меган постійно переслідували таблоїди, які заявляли про те, що вона шукає уваги.

Під час інтерв’ю на Меган був діамантовий браслет, який колись належав матері принца Гаррі.

Британські ЗМІ спробували винести в свої заголовки найгучніші заяви Меган Маркл, які прозвучали в інтерв’ю.

Так, Daily Mail припустило, що герцогиня Сассекська звинувачує палац у расизмі, The Sun заявило, що, можливо, Меган більше ніколи не повернеться до Великобританії, The Guardian винесло в заголовок ідіому про тягар відповідальності, що лежить на британському монарху, а The Washington Post акцентує увагу на расизмі всередині королівської родини.

Інтерв’ю принца Гаррі та Меган

Принц Гаррі та Меган Маркл поспілкувалися з американською телеведучою Опрою Вінфрі.

Під час інтерв’ю пара розповіла про таємне весілля та стать майбутньої дитини. Також герцогиня Сассекська повідомила, як хотіла вчинити самогубство та як при дворі обговорювали колір шкіри їхнього первістка.

За неофіційною інформацією, Меган і Гаррі отримали за інтерв’ю Опрі від $7 до $9 млн.