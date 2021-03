В ефірі вечірнього ток-шоу Джиммі Феллона пролунала пісня українського репера Максима Доши.

У шоу The Tonight Show with Jimmy Fallon є рубрика Do not play, де телеведучий вмикає треки, які не варто слухати. Так, одним з героїв цієї рубрики став репер з Одеси Максим Доши з піснею I Am The Best.

– Це Максим Доши. Він брав участь у шоу Україна має талант у 2010 році, – представив музиканта Джиммі Феллон.

Жанр, в якому виконує Доши, співак називає експериментальним альтернативним репом.

Максим брав участь у шоу Україна має талант двічі – в 2010-му і в 2011 році. Обидва рази реперу не вдалося підкорити журі. Судді виявилися непохитними.

Також Максима Доши в своїх роликах неодноразово згадували російськомовні блогери. Жартома його ім’я спливало в багатьох виступах на проекті Versus Battle, проте сам виконавець не брав участі в цьому шоу.

ТНМК презентував новий трек

Український гурт ТНМК презентував новий трек Весну про негативні наслідки глобального потепління. У новій пісні учасники гурту описують Землю, на якій стало надто спекотно.

Відомо, що ТНМК готує до виходу нову платівку, записану під час карантину, і сингл Весну є одним з її експериментів – його створено в колаборації з саундпродюсером Teejay.

Фото: Максим Доши