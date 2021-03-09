Інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі, яке вони дали американській телеведучій Опрі Вінфрі, активно обговорюють у всьому світі. Факти ICTV зібрали добірку реакцій знаменитостей на відвертість герцогів Сассекських.

Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі підтримала Меган та Гаррі, а також наголосила на сміливості герцогів.

– Виступити публічно, розповісти про свою боротьбу з психічними проблемами та свою особисту історію – це вимагає сміливості. І це безперечно те, що підтримує президент Джо Байден, – сказала Псакі.

Букінгемський палац поки не випустив офіційну заяву щодо інтерв’ю, але свою позицію вже висловив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

– Я завжди захоплювався королевою та тією об’єднавчою роллю, яку вона відіграє у нашій країні та в усіх країнах Співдружності. Що стосується всього іншого, всіх інших питань, пов’язаних з королівською родиною, я вже довгий час не коментую їх, і сьогодні я не збираюся відмовлятися від цього правила, – зазначив Джонсон.

Батько Меган Томас Маркл заявив, що не вважає британську королівську сім’ю расистською, а також сподівається, що передбачуване зауваження члена сім’ї щодо кольору шкіри сина герцогів було просто безглуздим питанням.

Також герцогів підтримала тенісистка Серена Вільямс, яка наголосила на тому, що Меган дуже благородна.

– Її слова ілюструють біль та жорстокість, яких вона зазнала. Я знаю з перших вуст, що сексизм та расизм використовують, щоб очорнити жінок, щоб звести нашу вагомість до мінімуму, зламати та демонізувати. Я хочу, щоб дочка Меган, моя дочка та ваші доньки жили у суспільстві, яким керують із погляду поваги, – висловилася Серена.

Свою підтримку висловила і Аманда Горман, юна американська поетеса, яка стала відомою після виступу на інавгурації Джо Байдена.

– Меган була для британської монархії найбільшою можливістю для змін, відродження та вступу в нову епоху. Вони не просто погано обійшлися з цим “променем світла”, вони втратили свій шанс, – сказала Аманда.

А британський телеведучий Пірс Морган в ефірі програми Доброго ранку, Британія! висловив своє негативне ставлення до інтерв’ю.

-Мене нудить від того, що я тільки що побачив. Протягом двох годин нашу монархію та королівську сім’ю змішують із брудом. Фактично вони вважають, що всі в королівській родині – прихильники переваги білої раси. Я просто не думаю, що це прийнятно, – зазначив телеведучий.

Інтерв’ю принца Гаррі та Меган

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіли про таємне весілля та стать майбутньої дитини. Також Меган Маркл повідомила, як хотіла вчинити самогубство та як при дворі обговорювали колір шкіри їхнього первістка.

Бесіда тривала дві години та вийшла на телеканалі CBS. За неофіційною інформацією, Меган і Гаррі отримали за інтерв’ю Опрі від $7 до $9 млн.

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