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Валентина Чорна |

Завжди красива: Alyona Alyona поділилася відвертими фото

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona вразила шанувальників відвертими фото в білизні.

Alyona Alyona

На своїй сторінці в Instagram Alyona Alyona опублікувала серію фото, на яких позує в чорному спідньому комплекті з мереживними вставками. Співачка розпустила волосся і продемонструвала свою пишну фігуру.

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Цими знімками Alyona Alyona закликає всіх любити себе такими, якими вони є. Реп-виконавиця наголосила, що кожна жінка красива і треба вчитися приймати себе та своє тіло.

– Кожен день як свято. Коли ти посміхаєшся, зустрічаючи погляди. Коли ти підморгуєш у відображення. Коли кожен твій крок впевнений. Коли ти знаєш, чого варта. Коли маєш амбіції. Коли ти чуєш сама себе і довіряєш своїй інтуїції.

Коли тебе поважають, кохають, цінують. Коли плоди твоєї праці визнають. Коли тобі по плечу будь-яка вершина. Коли ніхто не має права кривдити тебе. Коли ти сама творець свого життя. Коли ти – красива завжди, – підписала фото зірка.

Менше ніж за добу публікація зібрала близько 50 тис. лайків. Але підписники неоднозначно відреагували на фото співачки. Хтось зазначив, що Alyona Аlyona дуже смілива й приваблива, а хтось розкритикував співачку за її відвертість.

Alyona Аlyona випустила новий кліп

Українська виконавиця Аlyona Аlyona презентувала новий кліп Shalom спільно з популярним німецьким репером Olexesh.

Відеоролик на трек Shalom – це листівка з Землі і послання в майбутнє, в якому зібрані різні культури, люди та країни. Виконавиця наголосила, що давно знає Olexesh і слухає його музику, тому їхня спільна робота була лгкою.

Фото: Аlyona Аlyona

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