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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

24 роки назад: Кім Кардаш‘ян поділилася архівним фото

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян показала, який вигляд мала у 16 років.

Ким Кардашьян

На своїй сторінці в Instagram Кім Кардаш’ян поділилася архівним фото, зробленим понад 20 років тому. У кадрі 40-річна зірка позує на пляжі без макіяжу.

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Менше ніж за добу фото 16-річної Кім зібрало більше за 3 млн лайків. Шанувальники зірки відзначили, що вона анітрохи не змінилася з того часу.

– 16-річна Кім Кардаш’ян, — коротко підписала фото зірка.

Кім Кардаш’ян та Каньє Вест

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян та Каньє Вест розлучаються через непримиренні розбіжності. Кім домагається спільної опіки над чотирма спільними дітьми.

Інсайдери повідомляють, що їхнє розлучення проходить мирно. Пара вже склала шлюбну угоду  щодо розділу майна, і жодна зі сторін її не заперечує. За даними Forbes, статок Кім Кардашян зараз оцінюється приблизно в $900 млн, а Каньє Веста – в $1,2 млрд.

Фото: Кім Кардаш’ян

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