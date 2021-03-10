Організатори церемонії вручення Греммі 2021 оприлюднили список музикантів, які виступлять в перервах між врученням нагород.

Академія звукозапису оприлюднила заяву, в якій розповідається, хто виступатиме на 63-й щорічній премії Греммі та яким чином будуть проходити виступи.

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Серед оголошених виконавців є BTS, Біллі Айліш, AndersonPaak, Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, Doja Cat, Дуа Липа, Haim, Кріс Мартін, Джон Майер, Megan Thee Stallion, Post Malone, Гаррі Стайлс і Тейлор Свіфт.

Виступи артистів транслюватиме телеканал CBS.

– Артисти зберуться разом, але все ще перебуватимуть на безпечній відстані один від одного, – повідомили організатори Греммі.