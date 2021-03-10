Організатори церемонії вручення Греммі 2021 оприлюднили список музикантів, які виступлять в перервах між врученням нагород.
Академія звукозапису оприлюднила заяву, в якій розповідається, хто виступатиме на 63-й щорічній премії Греммі та яким чином будуть проходити виступи.
Серед оголошених виконавців є BTS, Біллі Айліш, AndersonPaak, Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, Doja Cat, Дуа Липа, Haim, Кріс Мартін, Джон Майер, Megan Thee Stallion, Post Malone, Гаррі Стайлс і Тейлор Свіфт.
Виступи артистів транслюватиме телеканал CBS.
– Артисти зберуться разом, але все ще перебуватимуть на безпечній відстані один від одного, – повідомили організатори Греммі.
Catch the final #GRAMMYs line-up ???? Sunday can’t come soon enough. Music fans make some noise ???? ???? pic.twitter.com/umSrBBaXpZ
— CBS (@CBS) March 10, 2021
63-тя щорічна церемонія Греммі відбудеться в неділю, 14 березня. Ведучим стане комік Тревор Ноа.
Премія Греммі 2021
Щорічну музичну церемонію Греммі 2021 перенесли через несприятливу ситуацію з поширенням коронавірусу. Попередньо вручення нагород мали провести 31 січня.
Музична премія Греммі – одна з найпрестижніших нагород за музичні досягнення, яка прирівнюється до премії Оскар у кіно. Вперше нагородження Греммі провели у 1969 році.
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