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Валентина Чорна |

Доньку Олі Полякової госпіталізували

Старша донька української співачки Олі Полякової Марія потрапила до лікарні.

Оля Полякова с дочерью

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Марія Полякова опублікувала відео, на якому вона їде в машині швидкої допомоги.

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Потім донька Полякової продемонструвала свою палату та розповіла, що потрапила до лікарні з апендицитом.

– Мене поклали з апендицитом. Проведу вам огляд своєї палати. Просторо, навіть вид із вікна непоганий. Але все одно сумно якось. Хто хоче прийти? – поцікавилася Маша.

Оля Полякова вивчає українську мову

Популярна співачка Оля Полякова вчить державну мову для того, щоб вести українські шоу.

Попри те, що сама Полякова в повсякденному житті розмовляє російською, вона закликає всіх українців вивчити державну мову і користуватися нею. Артистка впевнена, що тільки таким чином українці зможуть усвідомити свою національну ідентичність.

Фото: Оля Полякова

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