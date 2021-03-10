Старша донька української співачки Олі Полякової Марія потрапила до лікарні.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Марія Полякова опублікувала відео, на якому вона їде в машині швидкої допомоги.

Потім донька Полякової продемонструвала свою палату та розповіла, що потрапила до лікарні з апендицитом.

– Мене поклали з апендицитом. Проведу вам огляд своєї палати. Просторо, навіть вид із вікна непоганий. Але все одно сумно якось. Хто хоче прийти? – поцікавилася Маша.

Оля Полякова вивчає українську мову

Популярна співачка Оля Полякова вчить державну мову для того, щоб вести українські шоу.

Попри те, що сама Полякова в повсякденному житті розмовляє російською, вона закликає всіх українців вивчити державну мову і користуватися нею. Артистка впевнена, що тільки таким чином українці зможуть усвідомити свою національну ідентичність.

Фото: Оля Полякова