Син відомого хореографа Григорія Чапкіса, який нещодавно прилетів з США, показав, як проводить час зі своїм хворим батьком.
На своїй сторінці в Instagram Грег опублікував відео, на якому показав, як вони з батьком гуляють на вулиці.
Чапкіс-молодший наголосив, що це дається їм важко.
– Ми вийшли на вулицю трохи погуляти. Це боротьба, але ми справляємося, – сказав Грег.
Після він зняв свого зіркового батька вдома, коли той сидів у кріслі.
Грег поставив йому запитання, яке хореограф розчув не з першого разу. Молодий чоловік поцікавився у батька, як він себе почуває.
– Мені не потрібно інтерв’ю. Самопочуття – ніби-то не видно, – сказав Чапкіс-старший.
Син танцюриста закликав своїх підписників молитися за його батька.
Син Григорія Чапкіса прилетів з США
На початку березня Грег Чапкіс прилетів із США, щоб відвідати свого хворого батька.
З грудня минулого року Григорій Чапкіс лікується від двобічної пневмонії та її наслідків. Зараз хореограф перебуває вдома та дотримується постільного режиму.
Фото: Greg Chapkis, Григорій Чапкіс