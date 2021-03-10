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Каріна Зуєва |

Моліться за нього: син Чапкіса показав відео з ослабленим батьком

Син відомого хореографа Григорія Чапкіса, який нещодавно прилетів з США, показав, як проводить час зі своїм хворим батьком.

Моліться за нього: син Чапкіса показав відео з ослабленим батьком

На своїй сторінці в Instagram Грег опублікував відео, на якому показав, як вони з батьком гуляють на вулиці.

Чапкіс-молодший наголосив, що це дається їм важко.

– Ми вийшли на вулицю трохи погуляти. Це боротьба, але ми справляємося, – сказав Грег.

Після він зняв свого зіркового батька вдома, коли той сидів у кріслі.

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Грег поставив йому запитання, яке хореограф розчув не з першого разу. Молодий чоловік поцікавився у батька, як він себе почуває.

– Мені не потрібно інтерв’ю. Самопочуття – ніби-то не видно, – сказав Чапкіс-старший.

Син танцюриста закликав своїх підписників молитися за його батька.

Син Григорія Чапкіса прилетів з США

На початку березня Грег Чапкіс прилетів із США, щоб відвідати свого хворого батька.

З грудня минулого року Григорій Чапкіс лікується від двобічної пневмонії та її наслідків. Зараз хореограф перебуває вдома та дотримується постільного режиму.

Фото: Greg ChapkisГригорій Чапкіс

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