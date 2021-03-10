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Валентина Чорна |

Не стримуй погляд: Ірина Білик презентувала кліп з космічними мотивами

Українська співачка Ірина Білик презентувала кліп на пісню Не стримуй погляд.

Ірина Білик

В основі містичного ролику Не стримуй погляд лежить історія кохання між чоловіком та жінкою. Над відео працював режисер Юрій Двіжон.

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14-годинні знімання відбувалися в Києві з ранку до пізньої ночі у новій та сучасній студії доповненої реальності One location.

– Для мене пісні Іри дуже особливі та космічні. Під час першого прослуховування Не стримуй погляд я ніби злітав на три хвилини в паралельну реальність. Повернувшись, я чітко побачив образ співачки, кольорову гаму та локацію відео. Я радий, що в цій роботі Іра має суперсучасний вигляд, загадковий і в чомусь навіть провокативний.

Її головною ідеєю є моя теорія про те, що жінка – це сонце, а чоловік – це місяць. Коли вони зустрічаються разом на одній орбіті – тоді трапляється сонячне затемнення, або простими слова нова історія кохання, – розповів режисер DVIZHON.

Образ для співачки створив український дизайнер Іван Фролов. Його основою стала корсетна мінісукня, натхненна космічною стилістикою відео та культовими образами артистки у 90-х.

Лобода презентувала кліп на пісню Родной

Популярна співачка Світлана Лобода представила кліп на пісню Родной. Зірка наголосила, що новий кліп – це відео про кожного з нас та про кохання, яке живе на рівні душі.

Ролик вийшов справжнім драматичним міні-фільмом. У ньому розповідається історія чоловіка та жінки, почуття між якими ще не згасли, але вони не можуть бути разом через життєві обставини.

Фото: Ірина Білик

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