Відома американська модель plus-size Ешлі Грем порадувала своїх шанувальників пікантним знімком.

На своїй сторінці в Instagram Ешлі опублікувала серію фото. На головному знімку зірка позує в чорному комплекті спідньої білизни, яка увиразнює її пишну фігуру. При цьому Грем п’є воду.

– Привіт. Це я, – підписала публікацію модель.

Підписники зірки оцінили відвертий знімок і засипали її компліментами.

– Ти взірець для наслідування. Дуже подобається твоя енергія та впевненість у собі, – пишуть шанувальники plus-size моделі.

Ешлі Грем із задоволенням ділиться зі своїми підписниками пікантними знімками, тим самим показуючи, що пишні форми – це гарно. Наші зірки теж не відстають. Так, 9 березня на своїй сторінці в Instagram українська реп-виконавиця Alyona Alyona вразила шанувальників відвертими фото в білизні.

Дівчина опублікувала серію знімків, на яких позує в чорному комплекті спідньої білизни з мереживними вставками.

Співачка закликає любити себе такими, якими є. Вона наголосила, що кожна жінка красива, і треба вчитися приймати своє тіло.

Ратаковскі роздяглася на останньому місяці вагітності

Американська топ-модель Емілі Ратаковскі поділилася відвертою фотографією, на якій постала оголеною на останньому місяці вагітності.

Відвертий знімок зірка опублікувала в Instagram. На чорно-білому фото Ратаковскі позує без одягу, ледь прикривши груди рукою.

Фото: Ешлі Грем, Аlyona Аlyona