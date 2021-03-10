Відома американська модель plus-size Ешлі Грем порадувала своїх шанувальників пікантним знімком.
На своїй сторінці в Instagram Ешлі опублікувала серію фото. На головному знімку зірка позує в чорному комплекті спідньої білизни, яка увиразнює її пишну фігуру. При цьому Грем п’є воду.
– Привіт. Це я, – підписала публікацію модель.
Підписники зірки оцінили відвертий знімок і засипали її компліментами.
– Ти взірець для наслідування. Дуже подобається твоя енергія та впевненість у собі, – пишуть шанувальники plus-size моделі.
Ешлі Грем із задоволенням ділиться зі своїми підписниками пікантними знімками, тим самим показуючи, що пишні форми – це гарно. Наші зірки теж не відстають. Так, 9 березня на своїй сторінці в Instagram українська реп-виконавиця Alyona Alyona вразила шанувальників відвертими фото в білизні.
Дівчина опублікувала серію знімків, на яких позує в чорному комплекті спідньої білизни з мереживними вставками.
Співачка закликає любити себе такими, якими є. Вона наголосила, що кожна жінка красива, і треба вчитися приймати своє тіло.
Ратаковскі роздяглася на останньому місяці вагітності
Американська топ-модель Емілі Ратаковскі поділилася відвертою фотографією, на якій постала оголеною на останньому місяці вагітності.
Відвертий знімок зірка опублікувала в Instagram. На чорно-білому фото Ратаковскі позує без одягу, ледь прикривши груди рукою.
Фото: Ешлі Грем, Аlyona Аlyona