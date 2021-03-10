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Валентина Чорна |

Світ потребує краси: Alyona Alyona презентувала новий кліп про бодіпозитив

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona презентувала кліп на нову пісню Світ потребує краси, присвячену бодіпозитиву.

Alyona Alyona

У новій відеороботі Світ потребує краси Alyona Alyona наголосила на тому, що кожна жінка – прекрасна.

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У ролику знялися багато дівчат різної зовнішності. Таким чином Alyona Alyona наголосила, що важливо показувати різноманітність краси та її оригінальність без фотошопу чи ретуші.

– Жінки – прекрасні. В будь-якому віці, в будь-якому тілі, будь-якого зросту, з будь-яким кольором шкіри чи очей, з волоссям чи без, з формами чи без… Жінки сильні і вольові, відчувають серцем і роблять так багато добра. Жінки різні, – написала співачка.

Реперка вважає, що більшість людей живуть стереотипами, які створюють хибне уявлення про справжню красу. Зірка хоче, щоб кожна жінка любила себе і не боялася бути в своєму тілі.

– Я хочу бачити різних жінок скрізь. На вулицях, на обкладинках різних видань, на телебаченні, в соцмережах, в рекламі, на різних посадах. Я хочу, щоб вони проявляли себе і не боялися бути собою в своєму тілі. Адже любов до себе жінка транслює через свою діяльність для всіх оточуючих, для всього світу. А світ в свою чергу потребує справжньої краси, – прокоментувала Alyona Alyona.

Alyona Alyona вразила відвертими фото

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася відвертими фото в білизні.

На своїй сторінці в Instagram Alyona Alyona опублікувала серію фото, на яких позує в чорному спідньому комплекті з мереживними вставками. Цими знімками Alyona Alyona закликає всіх любити себе такими, якими вони є.

Фото: Аlyona Аlyona

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