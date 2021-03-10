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Каріна Зуєва |

Це занадто: Фреймут пройшлася по образу принца Гаррі під час інтерв’ю Вінфрі

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розкритикувала принца Гаррі за його образ під час інтерв’ю з Опрою Вінфрі.

Ольга Фреймут

На своїй сторінці в Instagram Фреймут, яка також є коучем з етикету, пройшлася по образу герцога Сассекського.

На думку телеведучої, принц Гаррі з’явився в недавньому інтерв’ю з Опрою Вінфрі в неналежному вигляді. Ольга вважає, що чоловік так бунтує, оскільки в його образі є кілька порушень етикету.

– Принц бунтує. Три розстебнуті ґудзики на сорочці – це занадто, максимум – два. Шкарпетки – непристойно показувати голе тіло, – підписала публікацію Фреймут.

Варто зазначити, що в березні 2020 року Ольга отримала диплом Академії етикету Debrett’s у Великобританії.

Ольга Фреймут розкритикувала образ принца Гаррі

Інтерв’ю принца Гаррі та Меган

Принц Гаррі та Меган Маркл поспілкувалися з американською телеведучою Опрою Вінфрі.

Під час інтерв’ю пара розповіла про таємне весілля та стать майбутньої дитини. Також герцогиня Сассекська повідомила, як хотіла вчинити самогубство та як при дворі обговорювали колір шкіри їхнього первістка.

Фото: Ольга Фреймут

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