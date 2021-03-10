Українська пісня року 2020 відбудеться 29 квітня

Національна музична премія Українська пісня року 2020, спільний проект Михайла Поплавського та Олега Винника, відбудеться 29 квітня.

Генеральний продюсер — власник ТМ Українська пісня року Михайло Поплавський та співорганізатор проекту, співак Олег Винник анонсували церемонію нагородження музичної премії Українська пісня року 2020.

Гранд-шоу запланували на 29 квітня в Національному палаці Україна. На сцені відзначать топових артистів, поетів та композиторів українських шлягерів.

– У Національному палаці мистецтв Україна пройде церемонія нагородження найкращих виконавців країни, які представлять українські пісні в номінаціях Майбутнє української пісні, Гордість української пісні, Легенда української пісні тощо. І в мене, і в Олега творчі здорові амбіції. Ми хочемо щоб Українська пісня року була, жила і процвітала, — заявив на презентації проекту Михайло Поплавський.

Лауреатами премії стануть виконавці різних жанрів, стилів та поколінь.







У квітні нагородять лауреатів музичної премії Українська пісня року 2020 / 2 фотографии

Номінантів обиратимуть серед легенд української музики. А також молодих зірок та тих, хто отримав мільйони переглядів на YouTube. Єдина і незмінна умова участі в премії — пісня повинна звучати українською.

– Ми найспівучіша нація в Європі. І що, ми не можемо заспівати так, щоб нас почули на весь світ? Можемо! Просто потрібно зупинитися і не гнатися за якимись захмарними хітовими ідеями, а просто робити своє. У нас вже скільки ідей написано, озвучено та заспівано. У нас фольклорного матеріалу вистачить на весь світ. Навіть сказав би — на весь час існування земної кулі, — щиро заявив Олег Винник.

– Українська мова, українська пісня — вічні як небо і сонце. Вони повинні домінувати в теле- і радіо просторі України, — додає автор ідеї та меценат проекту Михайло Поплавський.

Минулорічна церемонія нагородження вразила глядачів своєю масштабністю та креативними постановками. Не менше фішок та цікавинок організатори обіцяють і цього року.

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Акцент робитимуть на модерновості, технологічності та сучасній картинці, яка гармонійно поєднуватиметься зі змістом композицій.

Михайло Поплавський випустив новий кліп

Яскравий ремейк на свій хіт Приречений на любов презентував Михайло Поплавський в Київському університеті культури.

Модне відео створене з використанням 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine – такі технології застосовують світові зірки – Мадонна, Кетті Пері. В Україні Михайло Поплавський у цьому – перший.

Фото: прес-служба Михайла Поплавського