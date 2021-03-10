Олег Винник прокоментував свій концерт у Броварах

Популярний український співак Олег Винник прокоментував ситуацію з його сольним концертом у Броварах 7 березня.

Обірвавши паузу у виступах, яка пов’язана з карантинними обмеженнями, Олег Винник провів свій перший сольний концерт.

На виступ співака прийшли безліч охочих, тому зал був забитий людьми. Однак на фото з концерту видно, що шанувальники стояли натовпом біля сцени та були без масок.

На своїй сторінці в Instagram виконавець опублікував серію фото, під якими пояснив, що всі обмеження були дотримані.

– Ми провели цей концерт за всіма правилами карантинних обмежень. Забезпечили 50% заповненості зали, відсутність фан-зон та збереження соціальної дистанції. Гортайте фото і побачите все самі, – сказав Винник.

Співак висловив надію, що дуже скоро все закінчиться і ніщо не стане на заваді співати, танцювати і любити один одного без дистанції і без обмежень.

Винник зізнався, чому не їздить у Росію з концертами

Виконавець Олег Винник розповів, чому не їздить у Росію з концертами. Проте зізнався, що його часто туди запрошують, але він відмовляється, адже має чітку позицію з цього приводу.

З початку військової агресії на сході України та окупації Криму у 2014 році Олег Винник перестав виступати у Росії. За словами артиста, він не може собі цього дозволити, адже такі речі для нього болючі.

Фото: Олег Винник