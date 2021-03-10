Українська співачка і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про те, яка вона в сімейному житті та через що у неї бувають конфлікти з чоловіком.

В інтерв’ю програмі Зірковий шлях Саніна зізналася, що в житті вона абсолютно не така, якою її бачать на сцені. Виконавиця розповіла, що вона не жінка-свято і перебувати вдома їй найкраще.

Чоловік Юлії – музикант групи The Hardkiss Валерій Бебко, тому вони не тільки подружня пара, але й партнери по роботі.

– Вдома я відпочиваю і накопичую енергію. Я не жінка-свято для свого чоловіка. Є такі артистки, які залишаються в образі постійно. Я не така, – сказала Юлія.

Співачка зізналася, що їй подобається доглядати за своїм чоловіком та їх п’ятирічним сином Данилом.

– Мені подобається, коли вдома чисто, я люблю готувати. Раз на тиждень у нас завжди є борщ, – сказала Саніна.

Фронтвумен гурту The Hardkiss зізналася, що раніше в них з чоловіком часто виникали конфлікти. Виконавиця підкреслила, що це через те, що вони жили разом з батьками Валерія і вона не відчувала себе повноцінною господинею дому.

– З батьками чоловіка в мене чудові стосунки. Просто гнітило те, що ми не можемо жити окремо. Хотілося робити якісь прості речі, які неможливо було зробити, проживаючи не поодинці, – сказала Юлія.

Наразі пара живе окремо у власному екологічному будинку.

Незважаючи на це, Саніна зізналася, що і зараз в їхній сім’ї виникають конфлікти.

– Іноді я можу накричати на свою дитину. Все тому, що не виходить залишати всі робочі процеси за межами будинку. Мені складно переключатися, але я над цим працюю, – розповіла виконавиця.

The Hardkiss презентував новий кліп

Популярний український рок-гурт The Hardkiss презентував новий кліп на пісню Обійми. У треку солістка гурту Юлія Саніна розповідає про те, як сильно потребує кохання та обіймів від того самого чоловіка.

Відомо, що пісня Обійми – це OST до фільму Обійми мене Каті Царик, яка і стала режисером кліпу. Відеоролик знято в темних тонах. Основні події відбуваються в метрополітені.

Фото: Юлія Саніна