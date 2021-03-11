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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Go-A звинуватили в експлуатації птаха з Червоної книги у кліпі для Євробачення

Гурт Go-A, який представить Україну на Євробаченні 2021, звинуватили у використанні в кліпі птаха з Червоної книги.

Go-A

На своїй сторінці в Facebook громадська організація UAnimals опублікувала гнівний пост. Захисники тварин звинуватили гурт Go-A в експлуатації птаха, якого ті використовують у своєму кліпі на пісню Шум, призначену для виступу на Євробаченні 2021.

Йдеться про представників зникаючого виду канюка степового, який внесений до Червоної книги України.

Також UAnimals повідомили, що кілька незалежних орнітологів, переглянувши кліп, підтвердили, що в відео знято незвичайного птаха.

– З незрозумілих причин привертати увагу європейців автори відео вирішили не тільки творчими здібностями музикантів, а й експлуатацією птаха, який в Україні перебуває під загрозою зникнення. Цих птахів треба берегти, а не використовувати заради розваг, – написано в публікації громадської організації.

UAnimals наголосили, що володіння цим птахом має бути підтверджене відповідними документами.

– Навіть чинний, вкрай недосконалий закон визначає, що експлуатація цього виду здійснюється у виняткових ситуаціях і тільки в наукових і селекційних цілях.

Перш за все для розмноження, розселення і розведення в штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом центрального органу виконавчої влади. На практиці такі дозволи в Україні не видаються, – написали UAnimals.

У громадській організації наголосили, що вони вболівають за перемоги України на міжнародній арені, але експлуатація тварин є жорстокістю і пережитком минулого. І їм соромно, що саме нашу країну будуть бачити в такому контексті.

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У коментарях до публікації UAnimals дописали, що також орнітологи помітили на відео у птаха опутенки. Це вирізняє тих, яких довгий час утримують у неволі.

Go-A змінив слова та скоротив пісню для Євробачення

Український гурт Go-A представив оновлену версію кліпу та пісні Шум для Євробачення-2021.

Через визначений регламент Євробачення гурту Go-A довелося скоротити хронометраж пісні Шум і відмовитися від використання слів з українських народних пісень.

Відеокліп також спочатку відрізнявся від того, що зняли для конкурсу. У початковій версії відео птаха не було. Учасники гурту були в медичних захисних костюмах.

Фронтвумен гурту Катерина Павленко зазначила, що її колеги доклали максимум зусиль, аби зберегти зв’язок з попередньою версією пісні.

Фото: Майк Тітаренко

Джерело: UAnimals

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