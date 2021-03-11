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Валентина Чорна |

Мені це необхідно: Кортні Кардаш‘ян заморозила яйцеклітини

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш’ян зізналася, що два роки тому заморозила свої яйцеклітини.

Кортни Кардашьян

41-річна Кортні Кардаш’ян розповіла, що хоче народити ще одну дитину, тому вона вирішила заморозити яйцеклітини.

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Зараз зірка виховує трьох дітей, які народилися у стосунках з колишнім чоловіком Скоттом Дісіком.

– Я заморозила свої яйцеклітини в 39 років. Оскільки всі інші робили це, я подумала, що мені це теж необхідно, – сказала зірка.

Кортні Кардаш’ян

Американська зірка реаліті-шоу Кортні Кардаш’ян зустрічається з барабанником гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Нещодавно пара підтвердила свої стосунки, оприлюднивши однакові фото на сторінках у соціальних мережах.

За даними інсайдерів, пара разом з грудня минулого року. Раніше їх пов’язувала міцна дружба.

Джерело: Daily Mail

Фото: Кім Кардаш’ян

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