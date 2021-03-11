Модель Емілі Ратаковскі народила первістка

29-річна американська топ-модель та акторка Емілі Ратаковскі народила першу дитину.

Фотографію з новонародженою дитиною Емілі Ратаковскі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, хлопчика назвали Сильвестр Аполло. Він з’явився на світ 8 березня.

На зворушливій фотографії модель тримає свого первістка та годує його грудьми. На знімку Емілі Ратаковскі приховала обличчя новонародженої дитини. У коментарях підписники вітають дівчину зі щасливою подією.

У 2018 році дівчина вийшла заміж за продюсера та актора Себастьяна Біра-Маккларда. На таємну церемонію пара запросила тільки найближчих друзів. У жовтні 2020 року модель завагітніла.

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Вагітність Ратаковскі

Топ-модель Емілі Ратаковскі повідомила про свою вагітність у жовтні 2020 року. Тоді вона показала вагітний живіт на відео, яке виклала у своїх соціальних мережах, зі знімання для цифрової обкладинки журналу щомісячного журналу. Однак дівчина не прагнула дізнатися стать майбутньої дитини. Раніше модель повідомляла, що вони з чоловіком не планують дізнаватися стать дитини до її 18-річчя.

Таким чином вони з чоловіком не хотіли вішати на дитину гендерні стереотипи, проте їм звичайно, було цікаво, хто буде їх первістком. Ратаковскі поділилася, що її чоловік любить говорити Ми вагітні. Однак вона жартома обурюється, що всі фізичні тяжби вагітності доводиться терпіти тільки їй.