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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Юлія Захарченко |

Надя Дорофеєва презентувала кліп на другу сольну пісню A tebe

Українська співачка Надя Дорофеєва, яка відома під псевдонімом DOROFEEVA, презентувала кліп на свою другу сольну та ліричну пісню під назвою A tebe.

Надя Дорофеєва

У яскравому кліпі співачка знялася з декількома музикантами. За її словами, вона хотіла б, що кожен занурився в концертну атмосферу її першого міні-альбому.

Вже 19 березня DOROFEEVA випустить перший у своїй сольній кар’єрі міні-альбом dofamin. За попередніми даними, в альбом увійдуть п’ять пісень, серед них вже відома пісня A tebe.

– Щаслива, що можу бути собою, бути вільною, перетворювати свої спогади в історії та кайфувати від музики, – додала співачка.

Режисером кліпу став молодий художник Олексій Бондар. У кліпі вперше з’явилися музиканти, які працюють спільно зі співачкою – гітарист та ударник Євген Пугачов та Михайло Бірченко.

Сольна кар’єра Дорофеєвої

Раніше українська співачка Надя Дорофеєва презентувала нову сольну пісню A tebe. За задумом, вона розповідає про невзаємні почуття. За словами DOROFEEVA, сингл a tebe – це музична історія, яка відкриває її міні-альбом під назвою dofamin. Прем’єра її першого сольного міні-альбому запланована на 19 березня. В альбомі буде п’ять треків про почуття та різні етапи стосунків.

Раніше співачка та відеоблогер Надя Дорофеєва презентувала свою першу сольну пісню під назвою Gorit. Пісня стала дуже популярною і співачка стала першою українською зіркою, яка набрала мільйон прослуховувань на інтернет-сервісі потокового аудіо Spotify менше, ніж за два місяці.

Фото: DOROFEEVA

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