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Валентина Чорна |

Принц Вільям відповів на звинувачення Меган Маркл у расизмі

Принц Вільям відреагував на скандальне інтерв’ю Гаррі та Меган і захистив королівську сім’ю від звинувачень у расизмі.

принц Вільям

Герцог Кембриджський спростував звинувачення Гаррі та Меган на адресу королівської сім’ї.

– Ми абсолютно не расистська сім’я, – наголосив принц Вільям.

Також принц Вільям зазначив, що після виходу інтерв’ю він ще не розмовляв зі своїм братом, принцом Гаррі, але неодмінно планує це зробити.

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За даними інсайдерів, принц Вільям і Кейт Міддлтон вкрай засмучені звинуваченнями принца Гаррі і Меган на адресу королівської сім’ї.

Принц Вільям став першим членом королівської сім’ї, який дав публічний коментар про інтерв’ю.

Букінгемський палац відповів на інтерв’ю Гаррі та Меган

Букінгемський палац відповів на інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл. У листі йдеться, що герцоги залишаться улюбленими членами родини. 

Букінгемський палац заявив, що особливе занепокоєння викликають расові питання, однак спогади можуть відрізнятися і сприйматися дуже серйозно. Сім’я буде розбиратися з цим приватно.

Фото: Getty images

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