Популярна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес порадувала своїх шанувальників новою фотографією в ліжку.

На своїй сторінці в Instagram Лопес опублікувала знімок, на якому позує, лежачи на ліжку в самому халатику.

Артистка зазначила, що зараз знаходиться в Домініканській Республіці. Поставши в розслабленій позі та злегка розставивши ноги, співачка розповіла, що такі моменти відпочинку – її улюблені.

– Домашня дівчина – розслаблена й умиротворена. Дуже красива, – пишуть шанувальники зірки.

Публікація артистки менш ніж за добу зібрала понад 1 млн лайків і 8 тис. коментарів.

Ешлі Грем опублікувала відверте фото

Відома американська модель plus-size Ешлі Грем опублікувала відверте фото. На знімку зірка позує в чорному комплекті спідньої білизни, яка увиразнює її пишну фігуру. При цьому Грем п’є воду.

Підписники моделі оцінили відвертий знімок і засипали її компліментами.

Фото: Дженніфер Лопес