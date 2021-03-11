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Каріна Зуєва |

Розслаблена і в самому халатику: Дженніфер Лопес опублікувала фото в ліжку

Популярна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес порадувала своїх шанувальників новою фотографією в ліжку.

Дженнифер Лопес

На своїй сторінці в Instagram Лопес опублікувала знімок, на якому позує, лежачи на ліжку в самому халатику.

Артистка зазначила, що зараз знаходиться в Домініканській Республіці. Поставши в розслабленій позі та злегка розставивши ноги, співачка розповіла, що такі моменти відпочинку – її улюблені.

– Домашня дівчина – розслаблена й умиротворена. Дуже красива, – пишуть шанувальники зірки.

Публікація артистки менш ніж за добу зібрала понад 1 млн лайків і 8 тис. коментарів.

Ешлі Грем опублікувала відверте фото

Відома американська модель plus-size Ешлі Грем опублікувала відверте фото. На знімку зірка позує в чорному комплекті спідньої білизни, яка увиразнює її пишну фігуру. При цьому Грем п’є воду.

Підписники моделі оцінили відвертий знімок і засипали її компліментами.

Фото: Дженніфер Лопес

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