Американська виконавиця Cardi B стала першою жінкою-репером в історії, пісню якої придбали 10 млн разів.

Американська асоціація звукозаписних компаній повідомила, що трек Cardi B Bodak Yellow отримав статус діамантового, оскільки його придбали 10 млн разів. Це найбільша кількість купівель композиції в історії.

Трек Bodak Yellow співачка випустила у 2017 році. Це її перша композиція, яка стала всесвітньо відомою. Хіт двічі номінували на Греммі, а також він став Піснею року на церемонії 2017 BET Hip Hop Awards.

На своїй сторінці в Instagram Cardi B прокоментувала цю новину та зазначила, що пісня Bodak Yellow змінила її життя.

– Кілька років тому я зовсім не розуміла, що значить мати діамантовий трек, я просто хотіла пробитися. Дякую всім, хто надав треку Bodak таку підтримку і купував його аж до цього дня, – прокоментувала виконавиця.

Український режисер зняв кліп для Cardi B

Американська реп-співачка Cardi B презентувала кліп на пісню Up, який зняла український режисер Таня Муіньо. Це другий сингл виконавиці із другого студійного альбому, реліз якого стартуватиме вже цього року.

Cardi B розповіла, що в українському кліпмейкері вона знайшла щось особливе.

Джерело: ABC News

Фото: Cardi B