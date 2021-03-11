Шотландська акторка Кеті Люнг, яка зіграла Чжоу Чанг у четвертому фільмі зі стрічок про Гаррі Поттера, розповіла про расизм на знімальному майданчику.

Кеті Люнг поділилася, що піддалася хейту за расовою ознакою після того, як новини про її участь у фільмі Гаррі Поттер та келих вогню просочились у мережу. Виконавиця ролі Чжоу Чанг зазначила, що їй постійно надходили повідомлення зі словами ненависті й гніву.

– Інформація про мою участь у фільмі з’явилась у газетах, а потім хтось таємно сфотографував мене. Я багато плакала і була зламаною, – сказала акторка.

Також Кеті знайшла хейтерські веб-сайти, присвячені їй та акторам Гаррі Поттера. На цих сайтах були спеціальні кнопки, на які користувачі могли натиснути й висловити своє невдоволення щодо певного актора.

Кеті Люнг навіть звернулася до своїх агентів з проханням вжити якихось заходів щодо хейту в мережі. Однак представники акторки порадили їй заперечувати факт расистського булінгу й казати, що вона ніколи не бачила таких повідомлень.

– Я пам’ятаю, як вони мені говорили: Кеті, ми не бачили цих веб-сайтів, про які говорять люди. А якщо тебе про щось запитають, то просто скажи, що це неправда, – розповіла акторка.

Зірка Гаррі Поттера заручена

Американська акторка Емма Вотсон заручена з бізнесменом Лео Робінсоном. Зірку фільму Гаррі Поттер помітили в аеропорту Лос-Анджелеса разом з її обранцем, а на руці артистки нібито виблискувала обручка. Відомо, що пара поверталася з Мексики.

Про серйозність стосунків закоханих чутки ходили вже давно. Уотсон навіть познайомила батьків зі своїм коханим.

Джерело: Just Jared

Фото: Getty images