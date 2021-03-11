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Валентина Чорна |

Я багато плакала: зірка Гаррі Поттера про расизм під час зйомок фільму

Шотландська акторка Кеті Люнг, яка зіграла Чжоу Чанг у четвертому фільмі зі стрічок про Гаррі Поттера, розповіла про расизм на знімальному майданчику.

Кеті Люнг

Кеті Люнг поділилася, що піддалася хейту за расовою ознакою після того, як новини про її участь у фільмі Гаррі Поттер та келих вогню просочились у мережу. Виконавиця ролі Чжоу Чанг зазначила, що їй постійно надходили повідомлення зі словами ненависті й гніву.

– Інформація про мою участь у фільмі з’явилась у газетах, а потім хтось таємно сфотографував мене. Я багато плакала і була зламаною, – сказала акторка.

Також Кеті знайшла хейтерські веб-сайти, присвячені їй та акторам Гаррі Поттера. На цих сайтах були спеціальні кнопки, на які користувачі могли натиснути й висловити своє невдоволення щодо певного актора.

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Кеті Люнг навіть звернулася до своїх агентів з проханням вжити якихось заходів щодо хейту в мережі. Однак представники акторки порадили їй заперечувати факт расистського булінгу й казати, що вона ніколи не бачила таких повідомлень.

– Я пам’ятаю, як вони мені говорили: Кеті, ми не бачили цих веб-сайтів, про які говорять люди. А якщо тебе про щось запитають, то просто скажи, що це неправда, – розповіла акторка.

Зірка Гаррі Поттера заручена

Американська акторка Емма Вотсон заручена з бізнесменом Лео Робінсоном. Зірку фільму Гаррі Поттер помітили в аеропорту Лос-Анджелеса разом з її обранцем, а на руці артистки нібито виблискувала обручка. Відомо, що пара поверталася з Мексики.

Про серйозність стосунків закоханих чутки ходили вже давно. Уотсон навіть познайомила батьків зі своїм коханим.

Джерело: Just Jared

Фото: Getty images

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